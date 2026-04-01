宏福苑｜麥美娟：合安正審視80萬份文件　簡介會避聽證會及上樓日

宏福苑五級大火後政府解散原有法團管委會，並委任合安管理有限公司為管理人，至最近有業主聯署要求政府協助及督促合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。 民政及青年事務局局長麥美娟周二（31日）表示，合安舉辦簡介會的時間，會避免與獨立委員會聽證會撞期，也會避開安排居民上樓執拾的日期，具體日期正在擬定，如果有進一步消息，會很快向街坊公布。



2026年3月31日，民政及青年事務局局長麥美娟出席2026香港家庭暨婦女發展高峰會。（政府新聞處圖片）

合安將交代維修基金安排

麥美娟指出，即使宏福苑居民出售單位業權予政府，法團轄下大維修基金的權益還是會保留給街坊及原業主，合安管理有限公司知道相關安排，需要和原本的管理公司進行文件交接，涉及80多萬份文件，以找回之前每戶的供款及管理費按金等情況，然後辦理退款安排。合安會盡快理順這些資料，並安排簡介會向居民清楚解釋各樣的賬目，解答居民的問題和退款的安排。

她表示，宏福苑7幢大廈居民返回單位執拾的安排，是由跨政策局及跨部門參與，每日已需要1000名不同部門的同事，協助情緒支援、各方面的安全問題等。對於有街坊希望再次進入單位的要求，可以跟一直聯絡的「一戶一社工」接觸，再透過政務司副司長卓永興統籌。她表示，當局沒有設定條件，會尊重他們的意願。

將安排宏志閣街坊再次上樓

至於宏志閣居民，麥美娟稱雖然他們在12月曾返回單位執拾，但仍希望再回去執拾。當局在處理完7幢樓宇的上樓安排後，會盡快安排宏志閣街坊返回居所執拾，感謝街坊的理解和包容。