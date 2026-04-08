爆紅「重慶女」回顧港澳遊歎港式茶餐廳：下次天晴我還要來西貢玩

一連五日的復活節及清明節長假結束，截至周二（7日）晚上9時數字，在內地三日的清明節小黃金周，共有33.5萬人次來港，這33.5萬人次中包括了「她」。



這個長假，因被誤以為把香港說成舊城市而在網絡爆紅的重慶女遊客閻小姐，周二在小紅書回顧了這個假期的港澳遊歷，分享在香港吃了港式茶餐廳與麥當勞，在澳門又吃了咖哩魚蛋及葡撻等美食。



與女友人結伴同遊的她，也分享了一組相機拍的照片，和女友人乘船去了西貢半月灣海灘（廈門灣），除了首見野豬，更想下海游泳，可是當日也陰雨天，她說道：「等下次天晴我還要來西貢玩。」



重慶女遊客閻小姐（右），周二在小紅書回顧了這個假期的港澳遊歷，分享在香港吃了港式茶餐廳。（屁屁萱@小紅書）

重慶女遊客閻小姐也分享了一組相機拍的照片，和女友人乘船去了西貢半月灣海灘（廈門灣），除了首見野豬，更想下海游泳（屁屁萱@小紅書）

復活節清明節長高鐵站人頭湧湧。（資料圖片/歐陽德浩攝）

復活節清明節長高鐵站人頭湧湧。（資料圖片/歐陽德浩攝）

▼4月4日 內地旅客趁清明節假期來港▼



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在眾多內地旅客中，從重慶來港旅遊的閻小姐在接受電視台訪問時，因所說「香港是既有城市也有海邊」被誤聽成「香港是舊城市也有海邊」而爆紅，網民接受她在網上澄清。

連日來她到香港多個地方玩樂，她日前在小紅書上發文，指雖然下雨，「但還是擋不住了我們要去看海」。她和女友人乘船去了西貢半月灣海灘（廈門灣），「認識了救生員們，他們告訴我哪邊有野豬」。她們首次看見野豬，「我們感覺好奇妙好奇怪」。救生員邀他們6月時再來，因屆時海灘會更美。

云云內地客中，來自重慶的閻小姐因接受電視台訪問引起網民注意。（Threads @peixuan3412）

相信已結束今次港澳遊的她，周二晚再在小紅書回顧這個假期的港澳遊歷，分享在香港吃了港式茶餐廳與麥當勞，在澳門又吃了咖哩魚蛋及葡撻等美食。

與女友人結伴同遊的她，也分享了一組相機拍的照片，和女友人乘船去了西貢半月灣海灘（廈門灣），除了首見野豬，更想下海游泳，可是當日也陰雨天，她說道：「等下次天晴我還要來西貢玩。」

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，乘船到西貢半月灣。（屁屁萱@小紅書）

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，去了西貢半月灣。（屁屁萱@小紅書）

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，去了西貢半月灣，首次見到香港野豬。（屁屁萱@小紅書）