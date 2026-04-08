復活節票房按年倍增《超級瑪利歐》居首　頭三沒港產《夜王》第四

香港票房有限公司公布今年復活節檔期（4月3日至6日），本港票房收入達2593萬，按年增加約一倍。票房最高3套電影分別為《超級瑪利歐銀河大電影》、《末日聖母號》及《狸想奇兵》。



港產片《夜王》、《我們不是什麼》及《再見 UFO》則排第4、第5及第6位，復活節檔期分別收約154萬、150萬及119萬元。其中3月19日上畫，票房一度告急的《再見 UFO》截至昨日（7日）收594萬元。



（《再見UFO》電影海報）

（《夜王》劇照）

（《我們不是什麼》劇照）

香港地區票房2593萬

香港票房有限公司公布，今年復活節檔期，港澳兩地票房總收入為約2776萬港元，本港票房收2593萬元，均比去年增加一倍。票房最佳的3套電影分別為《超級瑪利歐銀河大電影》、《末日聖母號》及《狸想奇兵》，在復活節檔期分別收1319萬、428萬及290萬港元。

香港票房有限公司公布，今年復活節檔期，港澳兩地票房總收入為約2776萬港元。

港產片《夜王》、《我們不是什麼》及《再見 UFO》則排第4至6位，分別收約154萬、150萬及119萬元。其中3月19日上畫，票房一度告急的《再見 UFO》，截至4月7日共收594萬元。《夜王》及《我們不是什麼》則分別收1072萬及193萬元。