男子涉放疑似手榴彈　督察目測指似真　被告稱朋友夾中不要的玩具

20歲男子被指在屯門輕鐵良景站一部售票機上，放下一枚疑似手榴彈，有途人見到報警，有警督察到場目測後認為似屬真，召拆彈專家到場證，最終證實是仿製品。該店員被控1項炸彈嚇詐罪，案件今（8日）在屯門裁判法院開審。被告自辯時稱，他當晚與同事收工後去了夾公仔舖，同事夾到假手榴彈後不想要，想塞給其他人。



被告湯耀生（20歲，店員）被控於2025年5月17日，在屯門輕鐵良景站放置一枚玩具手榴彈。

被告湯耀生在屯門法院受審。

被告湯耀生辯稱，涉案的疑似手榴彈，只是其朋友從夾公仔機夾到後不想要的玩具。（示意圖）

警方曾請求炸彈處理課增援

控辯雙方承認事實指，有乘客在2025年5月18日凌晨1時許，在良景站月台一部售票機上發現一枚疑似手榴彈，大驚報警。警方請求炸彈處理課增援，到場證實屬仿製品。警方翻查前一晚的閉路電視片段，發現被告將假手榴彈放在售票機上。被告被捕後稱，他與朋友在夾公仔店夾到該假手榴彈，他之後曾放在放售票機上。

督察稱目測後認為似真手榴彈

新界北衝鋒隊指揮官督察譚國富供稱，當日接報良景站月台一部售票機上有一枚疑似手榴彈，譚到場目測過，認為似真手榴彈，相信有爆炸風險，遂請求拆彈專家增援，並封鎖現場掃蕩。專家到場檢查後確認是假手榴彈。

被告稱朋友當晚夾到該假手榴彈

被告供稱，他在冒險樂園工作，案發當晚11時收工後與同事一行5人到良景商場的夾公仔舖玩，他沒份夾，同事羅樂軒則夾到一枚假手榴彈，羅不想要，想塞給其他人。眾人之後去了良景站月台。

案件編號：TMCC 2770/2025