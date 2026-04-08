愉景灣獵蛋嘉年華因天氣取消不退款　消委會收16宗投訴涉款8276元

一年一度的復活節親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」4月4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期，引來不少家長不滿。消費者委員會今日（8日）表示，截至今日中午共收到16宗與相關活動有關的投訴，涉及金額共8,276元，消委會會按既定程序處理，並將結果通知投訴人。



「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」4月4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期。（官網圖片）

主辦方引條款及細則不改期及不退款 惹家長不滿

天文台4月4日早上起先後發出黃色暴雨及雷暴警告信號，連帶戶外活動亦受到影響。在愉景灣舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，當日早上在社交平台宣布，因天氣情況，當日多個時段的沙灘獵蛋環節要取消。

主辦方又指，根據報名時的條款及細則，所有取消之組別均不設改期及不設退款。帖文一出，隨即有不少家長留言表達不滿。有家長早已搭船到愉景灣，不滿主辦方過遲通知取消，亦有不少家長不滿主辦方不設延期安排。

主辦方深夜發帖宣布，為4月4日活動的參加者送上禮物包，另額外送出一張愉景灣100元現金券，及三張免費單程船飛。

主辦方深夜宣布送船飛、現金券

群情洶湧下，主辦方當日深夜發帖強調，天氣不穩下若在沙灘繼續舉行活動會非常危險，又指已在天氣許可及環境安全情況下，盡力維持開放攤位遊戲、充氣樂園及藝術工作坊。主辦方又指，明白小朋友未能參與掘蛋遊戲會有所失望，宣布為昨日活動的參加者送上原定為獵蛋獎品的禮物包，另額外送出一張愉景灣100元現金券，及三張免費單程船飛。禮品將於4月24日至26日在中環3號碼頭安排領取。