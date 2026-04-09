油價升｜紓緩措施私家車無份　汽車會失望：政府對電油無動於衷

政府今晚（9日）公布油價補貼措施，將為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月；亦會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士），不包括私家車和電單車，同樣為期兩個月。



全部措施均只惠及商用車，政府指私人自用車輛（私家車及電單車）涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮協助對象。香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，雖然歡迎政府補貼柴油，但對政府對電油無動於衷表示失望，他指不少居於新界的市民都只是中產、打工仔，汽車對他們來說早已是交通工具。他認為政府多年沒有處理電油價格問題，今次是一個好機會一併處理，最容易進行的方法是減電油稅。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

政府指，雖然近日國際原油價格稍為回落，但車用柴油牌價仍然高企，而且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）造成額外負擔，對經濟和民生影響大。因此，「跨部門監察燃油供應專責組」建議政府為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月。政府亦會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士），不包括私家車和電單車，為期兩個月。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，研以私家車不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

陳家珮：希望政府次階段可考慮私家車駕駛者

全部措施均只惠及商用車，私家車完全不受惠。關注中產議題的立法會議員陳家珮指，理解政府在財政緊張的情況下優先處理公共服務，但希望政府次階段可考慮私家車駕駛者的權益。

她表示，本港電油價格比其他地區高是個長期問題，而當中透明度低，無從得知商人是否賺取了巨額利潤。在近期的中東局勢影響下，日用品的價錢也愈來愈貴，希望政府可從油價惠及市民。

立法會議員陳家珮。（資料圖片／夏家朗攝）

李耀培：很多地方以私家車為主要交通工具

汽車會永遠榮譽會長李耀培則指，雖然歡迎政府補貼柴油，但對政府對電油無動於衷表示失望。他指，私家車現時已不再是奢侈品，很多中產人士也有；加上有很多樓盤推入新界，汽車對他們來說早已是交通工具。他認為政府多年沒有處理電油價格問題，今次是一個好機會一併處理，最容易進行的方法是減電油稅。

對於政府稱「私人自用車輛的使用，因涉個人決定及有替代選擇」，故不列為今次措施首要考慮，李耀培反駁說：「邊有私人選擇，揸開車就係揸開車。」他強調「香港九成揸車（市民）都係中流砥柱」，若駕車能方便自己日常工作，而油費持續上升，自然會在其他方便減少消費，對香港經濟亦會造成深遠影響，期望政府可以考慮支援私家車車主。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

的士車主協會：隧道費減價雖有幫助 石油氣多數會在之後加價

雖然以石油氣作燃料的的士未獲油價補貼，但隧道費可減半。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，政府補貼柴油顯示政府起碼有關注油價問題，認為對石油氣車輛來說也有正面意義。

他說，雖然石油氣價格現階段沒顯著升幅，但根據過往經驗，作為非直接提煉的副產品的石油氣多數也會在之後加價，所以他呼籲政府持續關注。另外，他稱一般的士每十程才有一程過海，所以隧道費減價雖有幫助，但不太直接。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成。（資料圖片／陳欣彤攝）

小巴商會：補貼3元已差不多補貼回油價加幅

公共小型巴士總商會主席凌志強指，現時全港約3,500輛小巴中，有約700至800輛也是柴油車，形容政府的柴油補貼對業界來說是「皆大歡喜」。他指，每公升補貼3元已差不多補貼回油價加幅。不，他表示一個月前已向運輸署反映情況，認為補貼措施現在才出爐有點遲。

公共小型巴士總商會主席凌志強。（資料圖片）

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)