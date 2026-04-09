油價｜校巴業形容「蝕到入肉」　有人擬賣車離場　盼政府早予補助

油價波動推高成本，運輸業首當其衝，有校巴公司董事今日（9日）形容，現時營運是「蝕到入肉」，車用柴油年初20多元一升，現時已逾30多元，加上停車場費用升、學生人數減少等因素夾擊，有業界計劃今個學期後離場：「做到學期尾，索性唔做囉，賣車囉，已經好多人話我啲車攞出嚟賣，有無人要......希望政府加快睇下有咩幫到我哋業界。」



油價波動推高成本，運輸業首當其衝，有校巴公司董事4月9日形容，現時營運是「蝕到入肉」。（資料圖片／邵沛琳攝）

校巴公司董事甘小姐今日在商台節目稱，中長途線校巴兩日入一缸油、短途三日入一缸，在美以伊戰爭前，約1,600元一缸，目前已升至2,000元一缸，增幅超過兩成。以甘小姐所指的升幅推算，每月一架校巴的燃油成本增加約5,000元。

甘小姐透露，現時大部份業界與學校的合約也沒有列明油價波動成本增減的條款，形容「蝕到入肉咁做」的她稱業界要「硬食到學期尾」，在商討新合約時，會加入燃油附加費條款，列明油價升到某水平便收取若干比例附加費。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升。（資料圖片/鄭子峰攝)

被問到當油價下調是會否減校車費，甘小姐稱相信條款亦會列明，但她直言油價減幅必不及上升時下調得快：「用緊儲油，一話打仗係咁升，升就一蚊幾毫，減就幾仙，幫唔到我哋。」

甘小姐指，油成本加上停車場費升、學生人數減少等因素夾擊，業界利潤本不多，現有業界計劃今個學期後離場：「做到學期尾，索性唔做囉，賣車囉，已經好多人話我啲車攞出嚟賣，有無人要......希望政府加快睇下有咩幫到我哋業界。」