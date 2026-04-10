宏福苑｜逾3000居民住過渡屋及房協單位　政府留4670萬付住宿開支

立法會特別財務委員會下周開會，政府各部門周四（9日）向立法會提交文件。房屋局文件顯示，截至3月初，共有3,373名宏福苑居民入住1,520個過渡性房屋、房協項目和屯門寶田中轉房屋。當局透露，已預留合計4,670萬元款項，以應付過渡性房屋營運機構和房協的住宿費用和相關開支。



大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，死傷慘重。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

根據房屋局就議員提問的書面回覆文件，截至今年3月初，共有3,373名宏福苑居民入住1 ,520個過渡性房屋、房協項目和屯門寶田中轉房屋。當中有1,214名居民入住451個房協項目單位，以及29名居民入住17個屯門寶田中轉房屋單位。

最多居民入住的是過渡性房屋單位，有2,130居民入住1,052個單位，最多人入住大埔區、其次為九龍城區及元朗區，相關單位數目分別為332、295及174戶；最少人入住南區、屯門區及東區，分別為0、2及4戶。

房屋局在文件中提到，在落實長遠居住安排方案之前，政府會在住宿方面持續支援受大埔火災影響居民。當局會向過渡性房屋營運機構和房協發還有關住宿費用及相關開支，已於2025-26年度及2026-27年度分別預留約1,000萬及3,670萬元的款項，應付該類開支。

另外，房屋局亦透露宏福苑7座受災樓宇（不包括宏志閣）合共1,736個單位，其中已補價單位382個，其餘未補地價。鑑於宏福苑屬「特別中的特別」情況，當局收購業權時不涉及任何補價程序及開支。