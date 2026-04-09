宏福苑｜房屋局ICU本財年預算2.26億　涉善後工程　未答投訴數字

宏福苑大火中，曾在巡查棚網前通知受查對象的房屋局獨立審查組（ICU）成為眾矢之的。ICU在上個2025/26財年的修訂預算為2.16億元，較原來預算增加22.1%；2026/27年度預算亦增至2.26億元，較原來預算增加27.9%。多位立法會議員在特別財委會的問到有關用途。房屋局解釋，增幅主要涉及大埔宏福苑火災相關的工程開支。



另有議員問到，過去兩個財政年度，ICU處理宏福苑所涉投訴數字及詳情。當局稱，正聯同執法部門就相關事宜調查，亦要全面配合獨立委員會調查，現時不宜透露與事故有關的詳情。



2025/26年度修訂預算增加221%至2.16億

立法會特別財委會下周起舉行會議，多個部門就議員質詢的書面回覆今午上載至立法會。其中，多位議員的提問都涉及宏福苑及房屋局獨立審查組（ICU）。

據新一份《財政預算案》，ICU在2025/26年度的修訂預算為2.16億元，較原來預算增加22.1%，2026/27年度預算亦增至2.26億元，即較過去一年修訂預算增加4.7%（或較原來預算增加27.9%）。

房屋局向議員解釋，增幅涉及宏福苑火災相關工程開支，其中2025/26年度的開支涉款約3,400萬元。開支項目主要包括移除樓宇的危險棚架和棚網、協助警方及其他政府部門清理樓宇外圍雜物以配合搜證，以及為受火災影響的樓宇進行結構評估、加固及圍封等工程。

民建聯陳學鋒。（直播截圖）

勞聯立法會議員林振昇。（直播截圖）

民建聯陳學鋒問到，2024/25、2025/26年度，審查組ICU處理宏福苑所涉投訴數字及詳情。當局稱，正聯同執法部門就相關事宜調查，亦要全面配合獨立委員會調查，現時不宜透露與事故有關的詳情。

勞聯議員林振昇則問到，過去兩年及今年至今，ICU每年因應舉報或投訴主動到場視察維修工程的樓宇數量。房屋局回覆指，ICU沒有備存相關數字。