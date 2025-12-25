八達通研免拍卡入閘搭港鐵　營運總監冀3年內推行　將闢台灣市場

八達通營運總監甘志深早於1995年入職地下鐵路公司（港鐵公司前身），負責系統設計項目，見證八達通由1997年誕生至今。雖然功成身退，但仍然心願未了，原來4年前他曾透露新計劃，目標讓市民能夠兩手空空「嘟卡」入閘︰「較為長遠啲想法係，將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟，你袋住手機埋去閘門就會打開。」



甘志深表示現在已有可行的技術，期望未來兩三年內推行，惟支付系統涉及多間公共交通營辦商，因此空有技術也不能立即推出。此外，今年八達通與日本PayPay合作開通二維碼支付，他不否定台灣的可能性，並透露亞洲多間智能卡代表機構定期開會研究合作的可行性，期望港人日後外遊時，只要憑手機八達通便能暢通無阻。



八達通營運總監甘志深（中）與兩名下屬，交通業務主管鄧翠珊（右）及技術部主管潘雪穎（左）。（歐陽德浩攝）

甘志深早於1995年加入地下鐵路公司。（歐陽德浩攝）

八達通「五朝元老」榮休 見證八達通由誕生至今

談到八達通的歷史可追溯至1992年，地下鐵路公司（港鐵公司前身）當時開始籌劃新一代收費系統的策略，其後香港五大公共交通營辦商，包括未合併前的地鐵及九廣鐵路、九巴、城巴及油蔴地小輪，在1994年合資成立聯俊達有限公司，負責技術開發及應用，至1997年推出創全球先河的智能卡系統「八達通」。

長江後浪推前浪，「五朝元老」八達通營運總監甘志深見證八達通誕生至今，耕耘30年終於在本月底退下火線。他在香港理工大學修讀電子及電腦課程，其後在香港科技大學修讀MBA和資訊系統管理的雙碩士學位，曾在歐美電腦公司Nixdorf、Digital Equipment及Unisys任職，最終在八達通誕生前的1995年，加入地下鐵路公司。

甘志深1997年9月2日曾到九龍塘地鐵站觀察使用情況，並接受傳媒訪問。（資料圖片）

90年代地鐵年薪75萬徵求頂尖科技人才

當年地鐵為了吸引頂尖科技人才，在報章刊登招聘廣告，以年薪75萬港元徵求軟體工程師負責系統設計項目，若以1997年全港年薪中位數的12萬元計算，75萬元已是普通打工仔收入的6.25倍。對於當年的超高年薪，甘志深笑說好運。

近年八達通積極轉型至手機應用程式，港人也逐步棄用智能卡逐漸改用手機八達通。而八達通團隊的規模也由最初的10多人，擴展至逾200人，那麼甘志深是否已功成身退？他則透露對於其中一個項目仍然心願未了。

▼點擊即看八達通過去的產品發展▼



+ 3

八達通研兩手空空可「嘟」入閘 甘志深冀三年內推行

蘋果公司早於2021年宣布，搭載在iPhone的Ultra Wideband（UWB），將開放其技術規格予第三方晶片組廠商。當時任職八達通技術總監的甘志深曾向《香港01》指出，該技術能準確量度距離及方向，初步計劃融入至八達通的支付系統中，即市民未來兩手空空便能坐車入閘。

較為長遠啲想法係，將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟，你袋住手機埋去閘門就會打開。 八達通營運總監甘志深

雖然甘志深此後再無公布最新進展，但原來他並無放棄計劃。他透露現在已有可行的技術，期望未來兩三年內推出，惟支付系統涉及多間公共交通營辦商，因此空有技術也不能立即推出，只能交予下代團隊接手任務。

▼點擊即看各款八達通收款機 功用大不同▼



+ 4

定期跨地開會研合作 目標持手機八達通暢遊各地

八達通除了不斷改進自身的支付系統外，近年也積極開拓旅遊市場，例如今年與日本最大電子支付平台PayPay接駁，只要當地商家接受PayPay支付，港人便可通過八達通App掃瞄或出示二維碼付款。

甘志深表示，亞洲多間智能卡代表機構，包括內地、台灣、新加坡、韓國及泰國等，定期開會探討互相合作的可行性，惟目前最大阻礙為制式統一的問題。他期望港人日後到上述地區旅遊時，只憑手機八達通便能暢通無阻。

八達通2025年10月2日宣布，與日本最大的流動支付平台PayPay合作。（資料圖片／夏家朗攝）

下步與台灣支付平台合作？ 甘志深︰不抹殺可能性

時至今日，八達通已推出全國通八達通卡，也與內地的微信支付、韓國的ZeroPay、泰國的PromptPay及日本的PayPay，合作開通二維碼支付，即港人較常到的旅遊目的地，只剩下新加坡及台灣。被問到下一步會否與台灣支付平台合作，甘志深表示不會抹殺相關可能性︰