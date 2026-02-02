八達通新春優惠｜2.14起百佳等商戶買$100最高送$28　附賺盡攻略

【八達通／八達通送28元／八達通獎賞／新春優惠】馬年將至，八達通今日（2日）公布，由今年2月14日至2月19日（年廿七至年初三）期間，手機八達通用戶或樂悠卡持有人，在1,500間參與商戶拍卡消費滿100元，有機會即時獲得2元至28元八達通新年獎賞。優惠涵蓋29個零售及餐飲品牌，包括百佳超市、美心西餅及太興等，八達通稱將「盡量做到人人有賞」。



由於活動不限購買商品及不設優惠上限，即市民購買超市現金券也沒有問題，甚至可分開多張100元的帳單付款，取得更多獎賞金額。



八達通2026年2月2日舉行記者會公布新春優惠。（歐陽德浩攝）

由今年2月14日至2月19日期間，手機八達通用戶或樂悠卡持有人，在指定參與商戶拍卡消費滿100元，有機會獲得2元至28元獎賞。（歐陽德浩攝）

當聽到由電台主持黃正宜（阿正）的聲音，即代表成功獲得獎賞。（歐陽德浩攝）

新春期間到指定商戶消費100元 嘟八達通最高取28元獎賞

八達通公布推出新春優惠，由今年2月14日至2月19日（年廿七至年初三）期間，手機八達通用戶或樂悠卡持有人，在參與商戶拍卡消費滿100元，有機會即時獲得28元八達通新年獎賞，也是八達通首次推行「嘟卡」即發獎賞的功能。

用戶以手機八達通或樂悠卡，在新推出的八達通機拍卡付款時，當聽到由電台主持黃正宜（阿正）的聲音，即代表成功獲得獎賞，並即時自動抵銷用戶手機的交易金額，毋須額外登記或等候領取。

超正呀，恭喜你贏咗價值（金額、如28蚊）八達通獎賞！ 八達通收款機

參與商戶包括29個參與零售及餐飲商戶品牌，例如百佳、屈臣氏等。（八達通圖片）

29個零售餐飲品牌共1500間店參與八達通新春優惠

參與商戶有29個參與零售及餐飲商戶品牌，包括百佳、屈臣氏、太興、美心MX、美心西餅、優品360、東海堂、敏華冰廳等，共超過1,500間門市。

該批商戶同時由今年2月3日至28日期間，為八達通用戶推出一系列新春購物及餐飲限定優惠，涵蓋辦年貨、團年飯及新春聚會等，包括：

．美心MX午晚市惠顧滿60元即減8元



．太興、敏華冰廳、靠得住及茶木等太興集團指定餐廳外賣自取滿150元即減10元



．大生生活超市買大生海味系列產品滿100元享88折（燕窩除外）



29個參與零售及餐飲商戶為八達通用戶推出一系列新春購物及餐飲限定優惠。（八達通圖片）

八達通開放利是功能 用戶可自定派發金額及數量

八達通App將繼續開放「e利是」功能，讓客戶隨時隨地透過App遙距向家長和親友發送利是，或自定「e利是」不同金額及數量，讓親朋好友掃二維碼抽利是。

八達通零售業務總經理及業務拓展主管黎家聰笑說，老闆們從此再無籍口稱沒有現金，拒向員工派發利是，因只要轉帳至八達通錢包便可即時發放。

黎家聰又指，新八達通機提供自定義功能，商戶可設定收款的聲音，正陸續替代舊版收款機，目標今年底覆蓋率九成，現時以零售連鎖商戶採用為主。

八達通零售業務總經理及業務拓展主管黎家聰笑說，老闆們從此再無籍口稱沒有現金，拒向員工派發利是。（歐陽德浩攝）

獎賞分為2元、8元及28元 八達通︰盡量做到人人有獎

不過八達通耗資多少金錢推出新春優惠？八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，今次發放的獎賞分為2元、8元及28元，送出的獎賞為立減金額，每次獎賞之間沒有時間限制，「盡量做到人人有獎」。

吳雪虹又指，希望透過新春獎賞鼓勵港人使用八達通App，或將實體八達通卡加入至手機，並繼續支持本地商戶，一同為香港經濟增添更多動力。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，今次發放的獎賞分為2元、8元及28元。（歐陽德浩攝）

兩大攻略︰可拆單付款取最大獎賞、購買超市現金券

由於活動不限購買商品及不設優惠上限，市民在參與活動的商戶購買任何商品，只要消費滿100元，便有機會取得獎賞。換言之，購買超市現金券也沒有問題，甚至分開多張100元的帳單付款，以取得更多獎賞金額。