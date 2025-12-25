「八達通之父」甘志深榮休　「畀現金」仍是最大對手︰你出街睇吓

八達通新一年將迎來新舊交替，兩名資深高層包括營運總監甘志深、營業及市務總監李玉兒，本月底齊齊榮休。二人在八達通任職以十年計，曾經歷2010年八達通資料外泄風波，改革八達通由實體卡過渡至手機App，也在政府派發電子消費券引進更多平台競爭期間，成功打贏「硬仗」，鞏固八達通在港的龍頭地位。



其中甘志深可謂「五朝元老」，他在八達通1997年誕生前已參與技術研發，負責系統設計項目，更被部份傳媒喻為「八達通之父」。儘管八達通面對內地過江龍AlipayHK及微信支付的挑戰，但他認為時至今日最大的競爭對手仍是現金。「當然啦，唔同範疇有唔同對手，有啲喺特別某一方面Strong（強）啲。」



八達通高層迎來新舊交替，2008年入職的八達通營業及市務總監李玉兒（右）和「五朝元老」八達通營運總監甘志深（左），將於本月底榮休。（歐陽德浩攝）

甘志深被喻為「八達通之父」 負責監督八達通系統各項細節

2025年即將結束，八達通高層迎來新舊交替，「五朝元老」八達通營運總監甘志深，以及2008年入職的八達通營業及市務總監李玉兒，將在本月底榮休。

其中甘志深早於八達通1997年正式誕生前，已是技術團隊的一員，過去更被部份傳媒喻為「八達通之父」。他在採訪中謙虛否認傳媒的稱號，強調最大功臣為當年地鐵公司內部推動科技發展的兩位上司，分別是Brian Chambers及Rob Noble，他主要負責監督整個八達通系統的各項細節，包括設計、分帳、安全審計和交易記錄等。

甘志深（中）強調，當年在地鐵公司內部推動科技發展的兩位上司Brian Chambers（左）和Rob Noble（右），才是八達通誕生的最大功臣。（八達通提供圖片）

甘志深（前右）1997年9月2日曾到九龍塘地鐵站觀察使用情況，並接受傳媒訪問。（資料圖片）

甘志深︰八達通誕生28年最大競爭對手是現金

隨着時代發展，八達通由開創全球非接觸式智能卡的先河，逐漸開始面對不同的競爭對手，包括內地過江龍的AlipayHK及微信支付等。不過甘志深認為，八達通誕生28年後的今日，最大的競爭對手仍然是現金。

（記者︰仲係Cash？）你出街睇吓……當然啦，唔同範疇有唔同對手，有啲喺特別某一方面Strong啲。 八達通營運總監甘志深

八達通2025年6月5日公布的士車隊BigBoss Taxi將加入「Call車易」平台。（八達通提供圖片）

八達通曾研發的士專用的收款機 特設按鍵收貼士

甘志深提到，八達通過去曾多次試圖進軍的士業界，在手機電子支付普及前，特別研發的士專用的收款機，其中一代更為司機度身訂造收取貼士的按鍵，但仍然失敗收場。

翻查資料，其實港府近年決心整頓的士業，例如今年已向5支的士車隊發出正式牌照，並規定車隊須接受電子支付。目前八達通正設計統一各車隊的召車平台，其中BigBoss的士車隊已率先加入，相信八達通進軍的士業的宏願即將達成。

甘志深認為，八達通時至今日最大的競爭對手仍然是現金。（歐陽德浩攝）

八達通過去曾特別研發的士專用的收款機，其中一代更為司機度身訂造收取貼士的按鈕，但仍然失敗收場。（歐陽德浩攝）

李玉兒2008年加入八達通︰電子消費券面對競爭最大

李玉兒職業生涯橫跨銀行、4A廣告公司及香港電訊，累積豐富的實戰經驗。由於香港電訊與八達通互為合作夥伴，她任職期間常到八達通公司開會，後來考慮到八達通的發展潛力巨大，也是每個港人熟知的品牌，於是決心加入八達通。「同埋我當時都會諗，八達通應該係會上市嘛，哈哈哈！」

新冠疫情期間，政府向市民派發電子消費券，李玉兒代表八達通公司，不斷到電台講解及接受傳媒訪問。她認為當時是八達通面對最大競爭的時刻，由於政府三輪派發消費券都開放更多電子平台參與，競爭對手獲得「黃金時間」推出不同優惠搶客，團隊只能不斷構思新策略應戰，形容是一場硬仗。

尤其是佢哋新加入市場，係一個好好嘅黃金時間去搶客。因為如果個市民登記咗支付工具嚟做消費券嘅話，就自然一直Keep住用。 八達通營業及市務總監李玉兒

八達通2021年6月19日舉行記者會公布，市民若選用八達通卡領取消費券，可賺取118元八達通增值額，以及逾3,000元的商戶優惠。（資料圖片／廖雁雄攝）

八達通2021年6月19日舉行記者會，甘志深（左）與李玉兒（右）上台講解。（資料圖片／廖雁雄攝）

李玉兒對2010年八達通私隱資料事件最印象深刻

此外，2010年八達通爆發私隱資料外泄事件，八達通被揭發在2002年起，轉讓約200萬客戶的個人資料予第三者，涉及6間企業，合共收取4,400萬元。李玉兒承認，私隱風波為任職八達通以來最印象深刻的事件。

儘管八達通的發展路上曾一度犯錯，近年則面對新興競爭對手的挑戰，但八達通仍然牢牢穩固本港電子支付龍頭的位置。甘志深強調八達通並非主力製造或買賣的企業，成功理念是「以個人為主」，寄望繼任人能抱持該理念，繼續發展八達通。

八達通如果今日算係成功嘅話，其實係好多代人嘅努力，如果計埋Development係接近30年，係好多代好多代人擺咗好多心機去做。今日嚟講我哋希望繼任人可以把持住呢個信念，繼續Keep住八達通個Brand，香港人嘅Brand。 八達通營運總監甘志深

甘志深計劃退休後待在家中改裝CD機欣賞音樂。（歐陽德浩攝）

李玉兒熱愛潛水，計劃退休後到冰島等地旅遊。（歐陽德浩攝）

甘志深冀退休後傳承電子支付領域的知識

那麼二人退休後將有何計劃？李玉兒笑說，從小熱愛嘗試新事物，尤其熱愛潛水，計劃退休後到冰島等地旅遊，餘下時間則希望能夠分享人生經驗及知識，幫助別人，回饋社會。

甘志深則計劃待在家中翻新CD機，為器材賦予第二生命之餘，也向上代工程師致敬。他並歡迎政府委員會或其他公營機構委任公職，指退休後能夠傳承電子支付領域的知識，或繼續為市民提供服務，實屬一件美事。

