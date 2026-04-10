水務署職員遺失抄錶機 涉炮台山495居民姓名、住址 署方已報警
撰文：陶嘉心
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水務署公布，一名職員於周三（8日）外出進行抄錶工作期間遺失了一部載有署方用戶資料的電子手帳。 發言人表示，該電子手帳載有炮台山三幢樓宇共495名住宅用戶的姓名及住址，除當中一名用戶的資料載有電話號碼外，其他所涉用戶的資料並不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。
署方指，對事件表示高度重視，並已採取即時跟進行動，正對涉事人員及事發經過展開詳細調查，並將視乎結果考慮採取適當的紀律處分。
據《香港01》了解，涉事人員曾在港島區進行抄錶工作，事後才發現遺失，於是向上級報告，有關人員亦於同日報警。早前《香港01》向水務署查詢後，署方今日（9日）下午透過政府新聞處發新聞稿公布消息。
水務署指，於周三（8日）接獲報告，經調查確認，一名職員當日外出進行抄錶工作期間，遺失了一部載有署方用戶資料的電子手帳。該電子手帳載有炮台山三幢樓宇共495名住宅用戶的姓名及住址，除了當中一名用戶的資料也載有電話號碼，其他所涉用戶的資料並不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。
署方已就事件通報各有關當局，包括個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室，以及向警方報案。署方並已通知受影響用戶及呼籲他們提高警覺，並向他們表示歉意。
水務署發言人重申，署方高度重視事件，並已即時跟進，包括已提醒員工必須加強留意及妥善保管政府財產，並須嚴格按照指引，妥善處理及保密個人資料。同時，署方正對涉事人員及事發經過展開詳細調查，並將視乎結果考慮採取適當的紀律處分。署方亦會詳細檢視人員外出進行抄錶工作的隨身配備和流程，探討加強資料保障的措施。
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