醫管局資料外泄｜外判系統開發員獲准保釋候查　下月向警方報到

醫管局九龍東聯網有逾5.6萬名病人資料外泄，當中亦有涉及1,000多名醫管局員工的資料泄漏。警方於周二（7日）以涉嫌不誠實使用電腦拘捕一名30歲本地男子，他是醫管局外判系統維護承辦商的系統開發員。警方今日（9日）表示，該名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



醫管局（資料圖片）

警方在早前記者會上表示，本案涉及敏感的病人及醫護人員個人資料，引起社會高度關注。警方於4月3日接報後，立即聯同數碼法理鑑證及事故應變隊人員，全面檢視醫管局內部多個緊密互聯的資訊系統，仔細分析涉案系統的日誌紀錄及存取紀錄，尋獲資料外泄來源。

人員在屬於同一外判系統維護承辦商，位於葵涌及科學園的兩處辦公室，檢取超過60部數碼裝置，包括伺服器、電腦、手機及存儲設備，並進行即時與深入的數碼鑑證。網絡安全及科技罪案調查科最終鎖定一名系統開發員，他曾於資料外泄前，透過遠端存取，在未獲聯合醫院授權下，非法下載病人及醫護人員的資料。警方遂於4月7日，在天水圍拘捕該名30歲系統開發員，罪名為「不誠實使用電腦」。警方會繼續調查被捕人的犯案動機或是否有金錢得益，以及是否有其他人涉案。

醫管局表示，初步發現所有外泄的資料均涉及聯合醫院。該局已暫停所有承辦商接觸局方系統；如需緊急維護，要經局方審批及監察下進行。醫管局稱，由於涉案外判承辦商是負責系統維護工作，故可進入相關系統；該承辦商有為其他聯網的醫院進行類似的系統維護工作，醫管局已停止他們接觸系統。

醫管局九龍東醫院聯網有逾5.6萬名病人和小量員工的資料外泄，警方經調查後拘捕一名外判系統維護承辦商的系統開發員。警方網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷（左起）、警司張巧儀、醫管局策略發展總監夏敬恒及九龍東醫院聯網資訊科技統籌袁家兒交代事件。（資料圖片/羅日昇攝）

日前有大批醫管局病人資料被發現遭泄漏到互聯網，醫管局表示，恆常監察系統於4月3日凌晨2時許，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外泄資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

醫管局行政總裁李夏茵另外員工發信指，外泄資料亦包括一個聯網小量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。她又在信中表示，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。警方指當中亦有涉及1,000多名醫管局員工的資料泄漏。

局方向受影響病人致歉，稱會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人；九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。外泄的資料被上載到一個網上論壇，警方呼籲市民，包括受影響的病人，如果懷疑個人資料被不當使用，應立致電「反詐騙協調中心」的24小時即時電話諮詢「防騙易熱線18222」查詢或求助。