油價補貼｜的士隧道費減半乘客可受惠？　運物局：乘客仍須付全費

近期油價飇升，運輸業界叫苦連天。政府昨日（9日）公布，將盡快減免所有商用車輛政府隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約1.6億元。有關措施包括的士，惟的士的隧道費一向由乘客支付。運輸及物流局今日（10日）回覆表示，相關減免是對司機的支援，乘客仍須支付現時法例訂明的原定隧道費。



以過海隧道費為例，乘客在非的士站上車過海，即使司機在措施生效後，實際所付來回隧道費改為25元，但乘客實際仍要支付原價來回隧道費50元，其餘25元由司機「淨袋」。



政府昨日（9日）公布，將盡快減免所有商用車輛包括的士的政府隧道費50%，為期兩個月。（資料圖片）

補貼政策誰受惠引討論

政府昨日（9日）公布，將盡快減免所有商用車輛政府隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約1.6億元。有關措施包括的士，惟的士的隧道費一向由乘客支付，到底優惠最終落的士司機還是乘客口袋，在消息一公布，隨即引來疑問。有的士業界認為，政策是補貼司機，故的士乘客仍須付全額隧道費。但另一方面，過海隧道費本身由乘客支付，減隧道費的受惠對象若非付費者，似乎不符原意。更有的士車隊負責人指，當局未有釐清政策細節，容易令司機與乘客產生誤會甚至爭執，促請當局盡快清晰說明。

運物局：乘客仍須支付法例訂明隧道費

運輸及物流局今日（10日）傍晚回覆《香港01》查詢表示，減免商用車輛的隧道費50%的措施，旨在減輕商用車輛的營運成本，因此措施的受惠對象是商用車司機和營辦商。政府推行今次為期兩個月的臨時有限時措施，不會修改法例訂明的士乘客需付的法定費用，以便措施可以盡早推行。

換言之，在兩個月的臨時措施實施期間，的士乘客仍須支付現時法例訂明的隧道費，「政府則會將隧道費50%作為對的士司機的支援」。當局指，在措施正式實施前，政府會作充足的宣傳和解說，令乘客和司機充份了解有關的臨時安排。

的士司機過海 即使「吉車」回程亦可「淨袋」25元

以過海為例，現時三條海底隧道的士過海單程為25元，司機在措施生效後過海，僅需付12.5元隧道費，但乘客仍要支付全額25元隧道費，餘下的12.5元由的士司機「淨袋」。若乘客在非的士站上車過海，需額外支付司機回程隧道費25元，即50元。即使的士司機之後「吉車」回程，亦可「淨袋」25元。