燃油附加費國泰每兩周調整 物流業界憂成「參考」 倡政府限調整
撰文：林遠航
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中東局勢影響全球燃油供應，多間航空公司周三（4月1日）起再度上調客運燃油附加費，其中國泰航空表示會每兩周檢視是否需要再調整。有物流業界表示，國泰的做法對業界造成困擾，又指國泰在行業影響力強，擔心其他航空公司「參考」跟隨調整。業界形容現時屬「非常時期」，認為政府應採取「非常做法」介入，包括短期內重推監管性指引，限制航空公司燃油附加費的調整。
香港貨運物流業協會主席劉浩然在港台節目《千禧年代》中表示，國泰將每月轉為每兩周調整附加費的做法困擾業界，業界難以向海外客戶報價之餘，與客戶跟進上亦會出問題。他強調，業界理解航空公司加附油附加費無可厚非，但憂慮在現時的透明度低情況下，國泰作為行內巨頭，或有其他航空公司「參考」跟隨調整。
劉浩然又提到，部份航空公司僅設長途及短途航線燃油附加費，建議為八、九小時的「中線」航程引入另一層級的附加費。但他指，有關安排屬航空公司自身的決定，與業界的方向不同，需要政府作為中間人協調。
民航處過往有監管性指引，規定航空公司附加費的調整，但2025年起已撤銷。劉浩然形容，現時是「非常時期」，需要「非常做法」，建議政府短期內重推指引。
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