七欖港隊賽程｜男女子隊均首日傍晚登場　分別對戰內地隊及丹麥隊

【七欖／Hong Kong Sevens／Rugby Sevens】「香港國際七人欖球賽」將於本周五（17日）一連三日在啟德體育園主場館舉行。力爭衛冕Melrose銀劍賽的香港隊陣容今日（13日）在沙田馬場亮相。



Melrose銀劍賽是2024年香港國際七人欖球賽新增的比賽項目。今屆賽事，男子組參賽隊伍包括中國內地、日本及東道主香港隊；女子組則迎來首支非亞洲參賽隊伍丹麥，還有泰國隊及中國香港隊同場較量。香港女子隊和男子隊均將於首日傍晚賽事登場，分別對陣丹麥女子隊及中國內地男子隊。



將出戰香港國際七人欖球賽Melrose銀劍賽的香港男、女子七人欖球隊大軍，今日在會沙田馬場馬匹亮相圈現身。（香港欖球總會提供圖片）

香港欖球總會表示，香港男子七人欖球隊在歷屆Melrose銀劍賽皆奪冠而回，今年參賽陣容煥然一新，其中四名球員將首次代表香港參加香港國際七人欖球賽，指可以看到教練高勳（Jevon Groves）已將目光投向今年9月在日本愛知名古屋舉行的亞運會，力爭衛冕金牌。

入選名單中有四位第一次參加香港國際七人欖球賽，包括于力仁（Julien Bourron、5場）、芮飛（Matt Rickard、4場）、艾利諾（Blake Elliot、4場）及胡安埃索諾（Johnny Esono Mba OYANA、3場）；于力仁及芮飛去年11月曾代表香港出戰全運會並奪得金牌，因此已提前體驗過啟德的賽場氛圍。

香港男子隊。（資料圖片／廖雁雄攝）

至於香港女子七人欖球隊的班底以經驗取勝，隊中有六名球員在隊長陳穎（代表香港出戰26場比賽）的帶領下，曾於去年的Melrose銀劍賽合力捧走冠軍獎盃。隊中的藍嘉敏（48場）、莊嘉欣（40場）、李念殷（38場）、歐陽倩怡（34場）、陳楚琪（31場）和潘凱恩（25場）共同組成球隊的資深領導群，她們將夥拍冒起的新星霍山文（Shanna Forrest、17場）、苗頌雅（Julia Mibuy Mba Oyana、11場）和畢凱桓（Micayla Baltazar、8場）出戰今屆賽事。

歐景桃（代表香港出戰2場比賽）及植松明香（1次）將首度代表香港出戰香港國際七人欖球賽，而植松明香更迎來代表香港的首場比賽，將在啟德主場館的璀璨燈光下，面對預計每日超過45,000名觀眾。

香港女子隊。（資料圖片／廖雁雄攝）

港隊今屆繼續參加「Melrose 銀劍賽」。香港七欖於2024年新增這個賽事，邀請亞洲球隊參加，以紀念香港七欖自1976年創辦以來對亞洲欖球發展的支持。賽事分成男、女子組，男子組另外兩支參賽球隊是中國隊及日本隊，而女子組另外兩支參賽球隊則是泰國隊及丹麥隊。

港隊賽程如下：

4月17日（周五）Melrose銀劍賽初賽



18:22 香港女子隊 對戰 丹麥女子隊

19:38 香港男子隊 對戰 中國男子隊

4月18日（周六）Melrose銀劍賽初賽



14:12 香港女子隊 對戰 泰國女子隊

15:16 香港男子隊 對戰 日本男子隊

4月19日（周日）Melrose銀劍賽決賽



15:47 女子組首名 對戰 女子組次名

16:16 男子組首名 對戰 男子組次名

兩個組別中成績最好的兩隊可晉級決賽，女子組決賽將在周日下午3時17分舉行，男子組決賽則緊接在同日下午4時16分舉行。

▼2025年3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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高勳教練談到這些新秀時表示，他們無疑會為球隊注入活力，自身亦渴望證明自己的實力。「我們的前鋒陣容擁有豐富的經驗，因此，在香港取得理想表現的關鍵是在於如何在年輕的球員那份活力與具經驗的師兄們的冷靜中找到平衡。」

高勳教練在接任香港男子七人欖球隊教練職務之前，曾代表威爾斯參加香港國際七人欖球賽。他表示，今次安排力求在球隊陣容上取得平衡，既要確保球隊擁有足夠的經驗，」同時也要着眼於今年亞運會對我隊的重要性。他指對一眾年青球員來說，能參與今次香港國際七人欖球賽是絕佳的機會，亦是難得的機會；」他們雖然缺乏經驗，但起用他們來建立球隊的深度，對今年來說至為重要。」

▼2025年3月30日 國際七人欖球賽最後一日▼

