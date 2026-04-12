七欖｜香港隊名單公布　馬會周三辦「快活星期三」吸引觀賽旅客

【七欖／Hong Kong Sevens／Rugby Sevens】「香港國際七人欖球賽」將於本周五（17日）一連三日在啟德體育園主場館舉行。馬會今日（12日）在沙田馬場舉行「賽馬 × 欖球」啟動儀式，同場公布即將參與「香港國際七人欖球賽」 的香港男女子代表隊成員名單。



馬會行政總裁應家柏表示，賽馬和欖球同樣充滿力量與刺激感，兩項運動在國際賽場的驕人成績，吸引不少旅客來港觀賽。其中，本周三（15日）「快活星期三」夜馬派對，將首次在國際十人欖球賽進行期間（14至16日）在跑馬地馬場上演，方便旅客同時感受賽馬及欖球賽事。



「賽馬 × 欖球」啟動儀式今日（12日）在沙田馬場舉行。（香港賽馬會提供圖片）

馬會行政總裁應家柏：賽馬和欖球吸引不少旅客來港觀賽

「賽馬 × 欖球」啟動儀式在沙田馬場舉行，同場公佈即將參與「香港國際七人欖球賽」 的香港男女子代表隊成員名單。

馬會行政總裁應家柏表示，賽馬和欖球同樣充滿力量與刺激感，兩項運動在國際賽場的驕人成績，吸引不少旅客來港觀賽。他指出，馬季開鑼至今已迎接創新高的275,000名旅客。他指沙田馬場是香港舉辦世界級賽馬賽事的地點，亦是賽馬旅遊熱點，在這裡啟動「賽馬 × 欖球」活動最為適合。

馬會行政總裁應家柏表示，很高興能與中國香港欖球總會及香港足球會合作推出「賽馬 × 欖球」活動，共同推廣本港的世界級體育文化。（香港賽馬會提供圖片）

他感謝香港欖球總會及香港足球會（港會）與馬會的合作，共同推廣本港體育文化。他並表示，「快活星期三」夜馬（15日）派對首次在國際十人欖球賽（14至16日）進行期間在跑馬地馬場上演，方便旅客同時感受賽馬及欖球賽事。

馬會行政總裁應家柏（右三），在騎師潘頓（右二）及見習騎師黃寶妮（右一）陪同下，接過由香港欖球總會主席蒲敬思（左四）及香港足球會會長孔思和（左三）贈送的中國香港欖球代表隊簽名球衣。香港國際七人欖球賽大使姚錦成（左二）及鄭家慈（左一）亦一同合照。（香港賽馬會提供圖片）

馬會行政總裁應家柏（右）向香港欖球總會主席蒲敬思（中）及香港足球會會長孔思和（左）贈送以馬會的藍色和黃色為主色的騎師綵衣。（香港賽馬會提供圖片）

欖總主席蒲敬思及港會會長孔思和今日在香港國際七人欖球賽大使姚錦成及鄭家慈陪同下，向馬會行政總裁應家柏贈送一件背面印有「1」號及「HKJC」字樣的港隊球員簽名球衣。馬會行政總裁亦聯同騎師潘頓及見習騎師黃寶妮，贈送以馬會的藍色和黃色為主色的騎師綵衣予欖總及港會。

「賽馬 × 欖球」活動期間，入場人士在沙田馬場購買香港欖球隊球衣及特別設計的欖球主題紀念品。（香港賽馬會提供圖片）

「賽馬 × 欖球」活動期間，入場人士在沙田馬場購買香港欖球隊球衣及特別設計的欖球主題紀念品。（香港賽馬會提供圖片）

馬會派發門票予學生、長者及弱勢社群

馬會表示，為慶祝這次賽馬與欖球的聯乘活動，馬場娛樂體驗亦升級。欖球運動員於Genso Fudo Town與早前購票的馬迷及球迷見面，並參與互動遊戲；場內亦設銷售點，讓入場人士購買中國香港欖球隊球衣及特別設計的欖球主題紀念品。

馬會今年透過在球迷村設置互動攤位、支持外展項目及青少年欖球比賽、派發門票予學生、長者及弱勢社群，讓社會各界一同體驗欖球比賽，料惠及超過12,000人。

香港欖球隊成員在沙田馬場與馬迷、球迷互動。（香港賽馬會提供圖片）

香港欖球隊成員在沙田馬場與馬迷、球迷互動。（香港賽馬會提供圖片）

「賽馬 × 欖球」啟動儀式出席嘉賓包括：馬會行政總裁應家柏、欖總主席蒲敬思、港會會長兼馬會董事孔思和、馬會賽馬事務執行總監夏定安、馬會體育業務執行總監施永傑，以及馬會公司事務執行總監譚志源。現場亦有不少馬迷和欖球迷參與。