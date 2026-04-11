七欖｜啟德體育園引廢物回收系統　賽事期間可處理約600公斤廢物

啟德體育園最近榮獲「環保建築大獎2025」新建建築類別（已落成項目—公用）大獎，並將迎接4月17至19日舉行的香港國際七人欖球賽。園方指在賽事期間，體育園廢物分類回收系統料日均可處理約600公斤廢物，產生約100公斤堆肥，並把約85%固體廢物轉化為水蒸氣，以減少大型活動的廢物棄置量。



啟德主場館的可開合式天幕及偌大而透光的南看台設計，讓場館可靈活應對不同天氣狀況，並配合各類活動形式及觀眾人數，同時保持良好通風、開闊視野及觀眾舒適度。（啟德體育園提供）

啟德主場館的可開合式天幕及偌大而透光的南看台設計，讓場館可靈活應對不同天氣狀況，並配合各類活動形式及觀眾人數，同時保持良好通風、開闊視野及觀眾舒適度。（啟德體育園提供）

啟德體育園指，園區在規劃上強調暢通與舒適，並鼓勵綠色出行，方便訪客透過港鐵啟德站及宋皇臺站到達。主場館設有可持續設計，包括球場供冷及座位獨立空調系統可作局部調節，使用啟德區域供冷系統供應的冷凍水以減碳，並配合可開合式天幕及透光南看台應對不同天氣。

體育園鼓勵綠色出行，透過暢通易達、步行友善的園區設計，無縫連接周邊社區，以及港鐵啟德站和宋皇臺站，於七欖期間方便球迷使用公共交通工具或步行往來園區。（啟德體育園提供）

園區同時善用自然採光與可調節照明，改善視覺效果與室內體驗；配合公共空間與綠化景觀，減少熱島效應，並在戶外空間引入自然微風提升舒適度。

園區廣泛綠化有助緩解熱島效應，配合微氣候設計引入自然氣流，為「七欖球迷村」營造清新、通爽而舒適的活動空間。（啟德體育園提供）

在環保及營運方面，體育園以廢物分類回收系統配合推廣安排，並推動「走塑」，包括使用可降解紙質材料的食品容器、設置經過濾及紫外光消毒的飲水機，及引入微生物分解系統，將廚餘及紙製廢物轉化為堆肥。

場館內設多部飲水機，為訪客提供經過濾及紫外光消毒的飲用水，確保安全、安心。（啟德體育園提供）

園方指，在即將舉行的香港國際七人欖球賽賽事期間，上述系統可日均處理約600公斤廢物，產生約100公斤堆肥，並把約85%固體廢物轉化為水蒸氣，以減少大型活動的廢物棄置量。

於香港國際七人欖球賽期間，廢物分解系統將全天候運作，將廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為可用堆肥。（啟德體育園提供）

於香港國際七人欖球賽期間，廢物分解系統將全天候運作，將廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為可用堆肥。（啟德體育園提供）

為確保賽事順暢，體育園表示會以綜合數據平台整合智慧建築管理系統，實時監測場內溫度、二氧化碳濃度、人流分布及能源使用，並按實際情況調節空調、通風及照明，維持球迷觀賽時的舒適與順暢體驗。