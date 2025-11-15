大口環兒童醫院戶外「復康花園」落成　多感官自然環境助病童復康

漫長的復康之路，對需要長期住院的病童而言，不僅是身體上的考驗，更是心靈的煎熬，尤其是要住在病房內，每日大部份時間看見的只有醫療儀器及病床等。為了讓病童可在更好的環境接受復康療程，大口環根德公爵夫人兒童醫院新建成了「復康花園」。



這個籌備了約三年的戶外空間本周三（12日）正式啟用，花園能為院內病童提供多感官體驗，設計上亦融入心理醫生、物理治療師等給予意見，有助病童復康。醫院亦配合醫管局近年大力推動嘅動物輔助活動方針，在花園啟用當日，便有「狗醫生」到醫院，在「復康花園」與病童耍樂，令他們笑顏大展，暫時忘記患病之苦。



大口環根德公爵夫人兒童醫院「復康花園」周三（12日）正式啟用，當日「狗醫生」Daisy（前左）到訪，病童梁真誠母親（後）、10歲病童梁真誠（前中）及大口環根德公爵夫人兒童醫院副醫院行政總監周淑娟（前右）一同玩樂。（鄭子峰攝）

大口環根德公爵夫人兒童醫院「復康花園」周三（12日）正式啟用，冀可助住院病童的復康之路可增添樂趣。（鄭子峰攝）

復康花園兩旁設有扶手 方便肌肉痙攣兒童助行走做肌肉訓練

大口環根德公爵夫人兒童醫院翻新建成的復康花園不僅是一個戶外休憩的地方，亦是病童復康治療的延伸。副醫院行政總監周淑娟表示，復康花園以無障礙通道接駁病房，方便病童前往復康花園，而且花園通道兩旁亦有扶手，一些肌肉痙攣的兒童可以借助扶手輔助行走，做肌肉訓練。

大口環根德公爵夫人兒童醫院副醫院行政總監周淑娟（左）說收到不少病人及家屬的正面回應。（鄭子峰攝）

依心理醫生建議設類似禪繞圖案 助病童緩解住院期間積累情緒

兒科病房經理何佩儀則補充道，花園有森林、天空及海洋等元素，亦可為病童提供多感官體驗，病童可觸摸海洋主題牆上凹凸的石頭，玩牆上的鋼片琴，聽聽戶外的自然之聲，又可一同在花園內種植盆栽，嗅嗅花香。

此外，花園中央有一個類似禪繞的圖案，是依心理醫生建議而設，病童沿着路線繞圈，可以放鬆心理，緩解住院期間積累的情緒。

大口環根德公爵夫人兒童醫院兒科病房經理何佩儀（右）補充道，花園有森林、天空及海洋等元素，可為病童提供多感官體驗。（鄭子峰攝）

周淑娟表示，他們院內的病童病情各異，當中有個案較複雜。一些病童如正接受隔離治療等，則未能到復康花園，其餘時間只要有家人或照顧者陪同，都可在探病時與家人一同使用花園，豐富親子時光。她亦說，未有復康花園前，醫院內亦有其他花園，不過就相對簡單。

大口環根德公爵夫人兒童醫院「復康花園」周三（12日）正式啟用，冀可助住院病童的復康之路可增添樂趣。（鄭子峰攝）

10歲小男孩梁真誠是其中一名住院病童，他當日到復康花園，感到「好開心」，又給予花園一百分。他的母親說，作為照顧者，見到醫院有復康花園亦很高興。

真誠母親另有兩名小孩，由於住得較遠，因此往來醫院十分費時，每周會來探真誠兩次，有時間亦會來陪伴兒子。

10歲小男孩梁真誠說在復康花園「好開心」，又給予花園一百分。（鄭子峰攝）

病童梁真誠母親稱，作為照顧者，見到醫院有復康花園亦很高興。（鄭子峰攝）

+ 2

「狗醫生」探訪 病童都展露歡容

真誠自出生起發展遲緩，患有脊髓肌肉萎縮症 (SMA)，因多次吸入性肺炎，需要24小時配戴無創呼吸機協助呼吸，亦因口肌功能障礙及嚴重胃酸倒流，需要使用胃造口餵食。真誠自2017年起在大口環根德公爵夫人兒童醫院長期住院，現就讀特殊學校，每天由護士接送往返。

復康花園啟用當日，有不少病童聚在花園，當中不少需以輪椅代步。當天亦有「狗醫生」探訪活動，每個病童都展露歡容，氣氛輕鬆而且愉快。

周淑娟亦說收到不少病人及家屬的正面回應。她又說，復康花園除可幫助病童復康之外，亦可有地方舉辦如「狗醫生」探訪等活動。

醫院亦配合醫管局近年大力推動的「動物輔助活動」方針，當日正是醫院在2019年疫情後首次再有「狗醫生」探訪活動，聖誕節時會再辦。「狗醫生」探訪服務由亞洲動物基金，他們的義工帶同4隻狗與病童互動。

亞洲動物基金的負責人Karina O’Carroll表示，她帶「狗醫生」探訪病人已有20、30年，曾到過不同醫院探訪。（鄭子峰攝）

亞洲動物基金的負責人Karina O’Carroll表示，她帶「狗醫生」探訪病人已有20、30年，曾到過不同醫院，目前基金由她一人負責處理所有行政工作，包括與義工約時間，處理醫院預約等，目前有關服務預約已滿。

她又說，成為「狗醫生」有一定要求，狗隻需年滿2歲或以上，亦要確保適合與人接觸及身體狀況良好。而且他們屬義務性質，由有空的義工帶自己養的狗隻出席探訪，目前約有70多名義工。