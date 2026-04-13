宏福苑｜消防車終端機顯示屋苑有消防裝置失效　有大維修應變方案

大埔宏福苑獨立委員會今（13日）舉行第11場聽證會，多名消防處代表作供，包括當日首批到場、職級最高的大埔消防局高級消防隊長許健安。他表示消防車上的終端機顯示火災現場有消防裝置失效，惟不記得有否顯示天台水缸水沒水。



因應宏福苑大維修，消防處有制定應變方案，包括每座幾層、幾戶的訊息，不過，他卻承認制作預案時無現場視察，形容宏福苑是「老牌屋苑」，平日會巡視。



大埔宏福苑五級火後，大廈滿目瘡痍。（資料圖片/梁鵬威攝）

消防處大埔消防局高級消防隊長許健安（翁鈺輝攝）

消防車上設終端機 顯示宏福苑有消防裝置失效

許健安作供指，消防處當日下午2時51分收到首個救助電話，指宏昌閣外牆棚架有爆炸。一分鐘後，他與另外5名同事出車，負責油壓升降台車輛。消防車上設有終端機，顯示事故現場位置、消防裝置失效等資訊。至於具體是甚麼類型消防裝置失效，他則指「我（現在）無呢個訊息」。

被問及如可預早知悉天台水缸水沒水，能否預早制定措施？許健安表示如預先知道哪類裝置失效，可在車上制定部署。至於終端機有否顯示天台水缸水沒水，他稱現已忘記，「但一定有話畀我知有失效」。他指，消防一般會入大廈用消防喉轆，如水缸無水，對救火一定有影響。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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消防車無法駛近大廈 要避免竹支擊中消防車挑戰大

許健安指當日有消防車無法駛入起火的大廈，車輛要倒後，避免竹支擊中消防車，形容是很大挑戰。雖然有大型工具和專責隊伍處理大廈前後跌落的竹支，但當下「拎開咗啲，又不斷跌落」。他續指，俗稱「黃金戰衣」的抗火衣、頭盔、手電筒 、抗火手套、靴、呼吸輔助器、面罩能抵禦500度高溫。但即使如此，如有濃煙，上高樓層會是很大挑戰。

消防徒手將跌落的竹支搬開 製造缺口進內滅火

聽證會上展示宏泰閣火災前後的照片，火災後外牆燻黑、竹支滿布地面，被問最後如何移除障礙？許健安稱只能徒手搬開跌落的竹支，製造缺口再進入大廈滅火，並非全數移除竹支。他形容這場火警規模之大前所未見，當下每個同事都想因應現場環境進內滅火救援。如日後調查報告如落實任何政策，他定必會處理。

因應宏福苑大維修制定應變方案 未有現場視察

因應宏福苑大維修，消防局制定了應變方案，包括有每座幾層、幾戶的訊息，以及滅火行動的部署。

泵車（MP） 的隊員負責從最近的消防栓（街井）獲取水源，並供水予油壓升降台（HP）及旋轉台鋼梯車（TL）。隨後，隊員應按照現場指揮官的指示，參與滅火行動。



細搶救車（LRU） 的隊員負責執行救援與疏散工作，並進行人群管制。他們應隨身攜帶所有必要的救援裝備，包括擴音器。



旋轉台鋼梯車（TL） 的隊員負責在私家路沿線的策略性位置，或按照現場指揮官的指示進行高空監察。若情況需要，應使用高空水塔射水，以防止火勢蔓延至附近建築物。



大埔宏福苑獨立委員會聽證會應變方案內容節錄

（原文為英文，以上為《香港01》翻譯）



許健安稱，製作預案時沒有到現場視察，因為該屋苑是「老牌屋苑」，消防局人員有充份認知，平日亦有巡視，大維修後亦有增派人手。

首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安（左）4月13日出席宏福苑獨立委員會聽證會。（翁鈺輝攝）

消防到場後發現宏昌閣後門有火柱 正門抬頭望見大量濃煙

許健安又說到場發現宏昌閣後門位置有火柱，有雜物及竹枝墮下，知道後門已難以進出。他着隊員開「掩護喉」，希望壓制火勢，再叫升降台同僚開兩條喉。

當他回到宏昌閣正門，抬頭望見大量濃煙，在頂樓冒出，火勢亦由大廈背面蔓延至正門，形容「突然好大火」。在滅火和救人之間，許健安認同當日救人是優先，曾想派員到大廈啟動火警鐘，但後門「一去到就入唔到去」，而正面位置亦有燃燒雜物跌落，情況惡劣，故無法進入。