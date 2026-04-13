勞工處試用無人偵測車進入密閉空間　實測冷氣背心消暑效果最佳

勞工處今日（13日）展示密閉空間工作及防暑相關的裝備。密閉空間工作方面，處方今年下半年將試用無人偵測車進入密閉空間，監測有害氣體的水平。



防暑方面，處方的「防中暑用品資助計劃」今年資助的產品為冷氣背心。處方進行了一項清涼用品消暑效果的研究，顯示在工作時使用冰涼背心的消暑效果最佳，其次才是便攜風扇。



勞工處今年下半年將試用無人偵測車進入密閉空間。（鄭子峰攝）

勞工處的「防中暑用品資助計劃」今年資助的產品為冷氣背心。（鄭子峰攝）

無人偵測車入密閉空間監測有害氣體水平及探測淤泥

密閉空間工作方面，勞工處計劃於今年下半年試用科技協助視察高風險渠務工程和調查相關意外，主要利用小型無人偵測車進入密閉空間，監測有害氣體的水平、探測淤泥、進行拍攝和錄影，並將拍攝所得影像製作成三維實景模型，以協助職安健巡查、意外調查及蒐證等工作。

勞工處高級職業發展衛生師（發展）黃志清指，偵測車能即時將數據傳到智能手機，亦配備前、後鏡頭，能錄影及觀察情況。在黑暗環境下，亦能使用紅外線鏡頭攝錄，適合在密閉空間內使用。他亦指，偵測車能輾過污泥及污水，更即場展示其走樓梯能力。

勞工處高級職業發展衛生師（發展）黃志清。（鄭子峰攝）

勞工處高級職業發展衛生師（發展）黃志清指，偵測車能輾過污泥及污水，更即場展示其走樓梯能力。（鄭子峰攝）

如無可避免要進入密閉空間，除了氧氣面罩外，勞工處亦配備不同種類的氣體測試設備，遇有毒氣體時會發出聲響。

氧氣面罩。（鄭子峰攝）

氧氣面罩。（鄭子峰攝）

勞工處配備不同種類的氣體測試設備，遇有毒氣體時會發出聲響。（鄭子峰攝）

勞工處配備不同種類的氣體測試設備，遇有毒氣體時會發出聲響。（鄭子峰攝）

透過「防中暑用品資助計劃」二二折買冷氣背心

另外，勞工處有「防中暑用品資助計劃」資助有較高中暑風險行業的中小企、團體及工會買防暑裝備。計劃今年資助的產品為冷氣背心，新增背部開口，方便扣安全帶。其零售價為900元，經計劃購買則只需199元，相當於二二折。

計劃今年資助的冷氣背心新增背部開口，方便扣安全帶。（鄭子峰攝）

小休時以自來水浸手消暑效果最佳

處方亦進行了一項清涼用品消暑效果的研究，顯示在工作時使用冰涼背心的消暑效果最佳，其次才是便攜風扇。至於小休時，以自來水浸手效果最佳，其次是使用冰領加便攜風扇降溫。