消委會．食肆投訴｜$198燒味拼盤乳豬燒鵝　變牛展鴨胸涉貨不對辦

消委會今日（14日）公布最新一期《選擇》月刊，提到近年來每年都接獲超過1,500宗涉及食肆投訴，屬全部投訴類別之冠。消委會呼籲業界提升資訊準確性和透明度，包括菜式描述、收費及入座安排等。



消委會指有個案涉及貨不對辦，有中菜館的「粵式燒味拼盤」，其中餐牌圖片顯示的乳豬、燒鵝、燻蹄，上菜後變成了牛展、鴨胸肉和青瓜，僅得切雞和海蜇與圖片相符。顧客當場提出質疑，職員卻回應指餐牌上已列明「圖片僅供參考」。



（資料圖片）

中菜館$198「燒味拼盤」實物與圖片不符 乳豬燒鵝變牛展鴨胸

消委會指，有顧客到一間中菜館用膳，點了標價198元的「粵式燒味拼盤」。餐牌圖片顯示包含乳豬、燒鵝、燻蹄、海蜇及切雞，但上菜後只有切雞和海蜇與圖片相符，其餘燒味變成了，牛展、鴨胸肉和青瓜。顧客當場提出質疑，職員卻回應指餐牌上已列明「圖片僅供參考」。

消委會：食肆不應以「圖片僅供參考」作擋箭牌

顧客質疑餐牌並沒有列明拼盤包括的食品，消費者只能靠圖片作選擇，而上菜時有別的燒味都比圖片中的價值為低，有貨不對辦之嫌，遂向消委會投訴。餐館回覆消委會指，其餐牌已註明「圖片僅供參考」，惟消委會提醒餐館，展示菜品圖片時不應出現明顯差異，最終餐廳同意退款。

消委會指，食物圖片是消費者點餐時的重要參考，尤其是拼盤或其他以不同食物組合而成的菜式。食肆不應以「圖片僅供參考」作為擋箭牌，應務求餐牌的圖片盡量與實際一致，甚至可以列明菜式所包含的食物。如部份食材因售罄而需要更換，食肆應主動告知消費者，以避免出現期望落差。