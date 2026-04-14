玫瑰痤瘡患者接受美容院微針療程　保險公司拒賠1萬元「醫療費」

保險索償投訴委員會今日（14日）公布索償爭議個案，其中一名女士患有玫瑰痤瘡多年，於美容中心接受微針結合射頻治療，以住院保險索償約1萬元「醫療費用」，被保險公司拒絕。投訴委員會指該治療本屬美容性質序，加上在美容中心進行，主要改善皮膚外觀而非治療疾病，裁定拒賠決定合理。



一名女士患有玫瑰痤瘡多年，於美容中心接受Sylfirm X儀器療程，以住院保險索償約1萬元「醫療費用」，被保險公司拒絕。（Sylfirm X 網站影片截圖）

一名女士患有玫瑰痤瘡多年，於美容中心接受Sylfirm X儀器療程，以住院保險索償約1萬元「醫療費用」，被保險公司拒絕。（Sylfirm X 網站影片截圖）

玫瑰痤瘡患者接受美容中心治療 欲索償住院保險

朱女士患有玫瑰痤瘡多年，症狀包括病理性毛細血管擴張及毛囊皮脂腺單位炎症。她在美容診所接受微針結合射頻治療，向保險公司索償約1萬元醫療費用。

保單列明若受保人所接受的治療及與美容有關，或直接或間接源於美容治療，保險公司將不予賠償。保險公司根據條款，指朱女士的治療屬於美容療程，且在美容中心進行，拒絕索償申請。

投訴委員會調查發現，Sylfirm X儀器標榜是微創美容程序，針對皮膚緊緻和改善膚色。（Sylfirm X 網站影片截圖）

投訴委員會調查發現，Sylfirm X儀器標榜是微創美容程序，針對皮膚緊緻和改善膚色。（Sylfirm X 網站影片截圖）

調查指使用儀器針對皮膚緊緻及膚色 非以治療疾病為主

投訴委員會調查發現，治療過程使用Sylfirm X儀器，儘管醫學文獻指該技術可用於治療玫瑰痤瘡、痘疤及毛孔粗大等問題，但市場上主要推廣它是微創美容程序，針對皮膚緊緻和改善膚色。此外，治療環境為美容診所，進一步佐證朱女士接受到服務屬於美容提升項目。

投訴委員會同意該治療本屬美容性質，通常於美容診所進行，主要目的在於改善皮膚外觀，而非以治療疾病為主，裁定保險公司拒絕賠償約10,000元的決定合理。