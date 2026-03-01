伊朗局勢｜保險業界：戰爭多數不受保　惟戰前已在當地料可獲理賠

【伊朗／以色列／美國 】以色列與美國2月28日聯手向伊朗發動襲擊，伊朗其後發動導彈襲擊，波及整個中東。事發時，不少港人身處杜拜旅遊或等候轉機，受軍事行動影響被迫滯留。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄今日（1日）回覆《香港01》查詢指，戰爭情況絕大部份保險不會包保，但如市民在官方宣布定性戰爭前已在當地，相信可獲理賠，但必須遵守當地政府法規及指引。他又指業界早已留意中東局勢，政府亦有呼籲市民留意風險，相信受影響個案不多。



2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

旅客須守當地政府法規 否則不獲理賠

羅少雄表示，如有戰爭，大部分保險都不會受保，條款會列明保單受保範圍。不過，他指如戰爭爆發前已身處受影響國家或地區，而出現被迫滯留、飛機延誤等情況，相信可獲理賠。但他強調旅客必須遵守當地政府的法規及指示，例如當地政府已設置禁區，旅客便不可擅自闖入，如有任何事故則不會獲理賠。亦不可參與如遊行等活動。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

業界已作準備

至於如何界定為戰爭情況，羅少雄指業界會留意官方機構，如聯合國等會否發出聲明等。他又指，香港保安局已發出紅色外遊警示，呼籲市民避免前往有關地方。他估計受影響個案應該不多，因中東局勢已持續緊張好一段時間，政府有提醒市民避免前往，業界等亦一直有留意局勢做準備。