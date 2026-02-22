宏福苑｜保險業：業權轉售後「火險」索償歸政府　家居保仍屬業主

政府提出收購大埔宏福苑七座樓宇業權，公帑需要投入約40億元，政府未來可能由保險賠償收回部分款項。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，若宏福苑業主將業權轉售給政府，火險索償權亦會轉給政府，由政府與相關保險公司商討；家居財物保險則不受影響。



2026年2月21日，大埔宏福苑五級火災後近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（資料圖片／夏家朗攝）

香港保險業聯會行政總監劉佩玲。（資料圖片／林振華攝）

宏福苑業主立案法團在大火前，已為屋苑購買「火險」，賠償上限為20億元。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（22日）在商台節目《政好星期天》表示，火險涵蓋協助回復宏福苑火災前的狀況及樓宇價值的單純建築費，並非將賠償金額攤分給每戶。若業主同意將單位業權轉售給政府，火險索償權亦會轉給政府，由政府與相關保險公司商討。

至於有購入家居財物保險的居民，劉佩玲說，今次火災情況特殊，很多保險公司已特事特辦處理，賠償保額上限，截止本月3日，超過八成半已經完成索賠，涉及超過4.5億元。即使業主日後決定出售業權給政府，家居保險賠償亦不受影響。

測量師學會會長溫偉明。（資料圖片／林遠航攝）

測量師學會：相信收購價足夠業主重置居所

政府方案提出分別以8,000元及10,500元呎價，收購未補價及已補價單位業權。香港測量師學會會長溫偉明認為，方案已添加恩恤性質補貼成份，亦兼顧了政府審慎理財原則，相信能讓居民有能力在同區或其他地區重置居所。

現階段收購方案，暫不包括未受火災波及的宏志閣。溫偉明表示，宏志閣可以獨立存在，如果最終決定不清拆亦沒有問題。不過公契業權、大廈管理等問題複雜，他相信政府後續要用法律程序處理。