宏福苑｜保險業：業權轉售後「火險」索償歸政府 家居保仍屬業主
撰文：林遠航
出版：更新：
政府提出收購大埔宏福苑七座樓宇業權，公帑需要投入約40億元，政府未來可能由保險賠償收回部分款項。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，若宏福苑業主將業權轉售給政府，火險索償權亦會轉給政府，由政府與相關保險公司商討；家居財物保險則不受影響。
宏福苑業主立案法團在大火前，已為屋苑購買「火險」，賠償上限為20億元。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（22日）在商台節目《政好星期天》表示，火險涵蓋協助回復宏福苑火災前的狀況及樓宇價值的單純建築費，並非將賠償金額攤分給每戶。若業主同意將單位業權轉售給政府，火險索償權亦會轉給政府，由政府與相關保險公司商討。
至於有購入家居財物保險的居民，劉佩玲說，今次火災情況特殊，很多保險公司已特事特辦處理，賠償保額上限，截止本月3日，超過八成半已經完成索賠，涉及超過4.5億元。即使業主日後決定出售業權給政府，家居保險賠償亦不受影響。
測量師學會：相信收購價足夠業主重置居所
政府方案提出分別以8,000元及10,500元呎價，收購未補價及已補價單位業權。香港測量師學會會長溫偉明認為，方案已添加恩恤性質補貼成份，亦兼顧了政府審慎理財原則，相信能讓居民有能力在同區或其他地區重置居所。
現階段收購方案，暫不包括未受火災波及的宏志閣。溫偉明表示，宏志閣可以獨立存在，如果最終決定不清拆亦沒有問題。不過公契業權、大廈管理等問題複雜，他相信政府後續要用法律程序處理。
宏福苑︱田北辰：原址重建點解被排除？有183戶堅持選項就起一幢宏福苑｜業主8.31前須選方案 黃偉綸：或需探討立法收購剩餘業權宏福苑｜黃偉綸：樓換樓可獲租金補助至入伙 宏志閣若保留可買賣宏福苑安置｜有宏志閣居民盼提供收購選擇 憂獨幢管理費差餉過高宏福苑安置方案｜甯漢豪：非為發展土地 收回土地條例不適用宏福苑安置方案｜3選項逐一睇 可供選擇換樓3屋苑呎價高於$8000