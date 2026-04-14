男子滑倒後半日亡　家屬索償意外保遭拒　保險投訴局裁定投訴得直

保險索償投訴委員會今日（14日）公布索償爭議個案，過去一年有11宗個案裁定投訴人得直 ，45宗維持保險公司賠償決定。當中最高賠償金額約為82萬港元，涉及一名男子雨天滑倒，頭部嚴重受傷離世。保險公司指死者近期中風、有柏金遜症，鑑於非單純因意外事故致死，拒絕意外身故索償。投訴委員會指死者跌倒後12小時內離世 ，兩者存在明顯因果關係，裁定索償人得直。



麥先生在雨天滑倒，導致頭部嚴重受傷，經救護車送往公立醫院後，診斷結果為右側枕骨及顳骨骨折，並伴有急性硬膜下血腫及腦挫傷，最終12小時內離世。（資料圖片/廖雁雄攝）

個案一：近期中風男子滑倒後亡 保險公司拒賠

麥先生在雨天滑倒，導致頭部嚴重受傷，經救護車送往公立醫院後，診斷結果為右側枕骨及顳骨骨折，並伴有急性硬膜下血腫及腦挫傷，最終12小時內離世。死亡證明書指出麥先生的死因為「創傷性顱內出血、近期中風、柏金遜症、糖尿病，以及在同一水平上因滑倒、絆倒及失足導致跌倒。」

保險公司指，鑑於麥先生死亡由多種情況所導致，並非單純因意外事故直接造成的身體損傷，拒絕其女兒提出的意外身故索償申請。

死因庭指中風等非直接死因 保險公司仍拒賠

麥女士則認為父親早晨獨自外出時身體狀況良好，當他準備回家時不幸滑倒。他3個月前曾輕微中風，導致面部輕微下垂，而早期柏金遜症及輕度糖尿病的病況均已受控。死因裁判法庭發出的信件指出，直接的死亡原因為創傷性顱內出血，而中風、柏金遜症及糖尿病則為重要的促成因素，但並非直接死因。儘管提供了額外證據，保險公司仍維持其原先的拒賠決定。

投訴委員會表示，麥先生滑倒後12小時內離世，顯示兩者之間存在明顯因果關係。由於現有的醫療文件並未顯示他在事故發生前患有與中風、柏金遜症或糖尿病相關的嚴重病情，因此認為麥先生主要死因是意外跌倒，並引發顱內出血。投訴委員會裁定麥女士投訴得直，保險公司需賠償82萬元。

何先生某日早上在家中洗手間滑倒，頭部撞上門板，送院時清醒。他其後被診斷患上出血性中風並需住院治療，一個多月後離世。（資料圖片/陳葦慈攝）

個案二：浴室跌倒一個月後離世 當日曾言語不清

何先生在父親去世後，向保險公司提交了意外身故索償申請。他報稱父親某日早上在家中洗手間滑倒，頭部撞上門板，送院時清醒。其後，父親被診斷患上出血性中風並需住院治療，住院一個多月後離世。死亡證明書及死因醫學證明書指父親死因為腦血管意外，直接導致死亡，發病與死亡之間約相距一個月。

保險公司審閱出院摘要，當中提及急性右葉腦出血、腦疝、阻塞性腦積水及急性右側缺血性中風。父親事發當日清晨6時起床時身體狀況正常，至上午8時左側身體乏力及言語不清，其後家人聽到巨響，發現他倒臥在浴室地面上。保險公司認為受保人死亡並非單純因意外事故導致，拒絕支付意外身故賠償。

投訴委員會：腦血管意外引發跌倒 死亡非單純事故造成

投訴委員會指出，腦血管意外可導致身體單側無力或癱瘓，影響平衡及協調能力，並可能減弱腦部處理感知訊息的功能，從而增加跌倒的風險。單側肢體無力及言語不清均為腦血管意外的常見症狀。投訴委員會注意到受保人在跌倒前，已出現左側乏力及言語不清的症狀，認為是腦血管意外引發父親跌倒及死亡。

投訴委員會認為受保人的死亡並非單純由意外事故造成，保險公司不向何先生賠償約15萬元意外身故賠償的決定，委員會裁定屬公平且適當。

的士司機容先生在一宗交通事故中頭部急性受傷，送院治療後翌日出院，並獲發7天病假。保險公司指他駕駛時感到不適及頭暈，拒絕意外保險索償。（資料圖片/梁鵬威攝）

個案三：的哥突然頭暈撞車 保險公司拒賠意外保

的士司機容先生在一宗交通事故中頭部急性受傷，送院治療後翌日出院，並獲發7天病假。他其後多次求診，被診斷因交通事故導致頸部扭傷、頭部受傷及右胸和鎖骨挫傷，額外獲發兩個月的病假。

保險公司從容先生向警方錄取的口供得知，他在駕駛時感到不適及頭暈，導致不慎撞上前方車輛。保險公司拒絕賠償意外醫療費用及傷殘津貼索償，理由是他的傷勢並非直接和獨立地由意外事故所致，更可能是源於潛在疾病或身體健康狀況。

投訴委員會：事故非由潛在病病或健康問題所致

投訴委員會審閱醫療文件後，並未發現具體證據，證明容先生在駕駛時突感不適與任何既有或長期健康問題有關。因此，委員會認為事故並非由潛在疾病或健康問題所導致，而是直接因意外事故獨立引起的。投訴委員會裁定容先生投訴得直，保險公司應向容先生賠償意外醫療費用及傷殘津貼，合共約33,000 港元。