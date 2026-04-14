法輪功成員在FB等發布煽動帖文　官指言論毫無根據判囚1年

法輪功成員涉在在Facebook發布指控中國活摘器官，並主張香港及台灣獨立的帖文，他被捕後稱在行使言論自由。他今（14日）在西九龍法院承認23條下的明知而發布具煽動意圖的刊物罪。總裁判官蘇惠德判刑指活摘器官之說毫無根據，指被告抹黑中央政府，製造社會分化與對立，利用假資訊激發情緒乃別有用心人士常用的手法，對國安的風險不容忽視，判監1年。



被告莊偉文（61 歲，退休人士）承認於2024年3月26日至2025年11月29日在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在「Facebook」發布陳述、相片及/或圖片，具意圖引發對國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛。

被告莊偉文在西九龍法院認罪，判囚1年。(資料圖片)

求情稱屬情緒捅發無鼓吹行動

大律師阮偉明求情指，被告誤解條例所以犯法，已受沉重的教訓，重犯機會微乎其微，又指其貼文甚少人回覆，對社會影響力有限，且只流於情緒抒發，沒有鼓吹他人行動。

法輪功取締後現假訊息 被告受之影響

總裁判官蘇惠德判刑時透露，被告任職銷售員，1999年成為法輪功信徒，隨著法輪功在國內被取締，並陸續出現共產黨強摘法輪功成員器官的假訊息，令被告對中共政權產生仇恨。他在2020年發布反共貼文，旨在發洩情緒及個人政見，以為這並無違法。

官指被告帳戶屬公開關注度亦不低

蘇官指，被告在21個月內發表所有貼文，共獲逾600個讚好，90個回應和有47次分享，關注度不低，帳戶屬公開，影響不限於有回應的網民。但活摘器官等屬毫無事實根據的假資訊，有誤導受眾之嫌。被告在警誡下仍然以言論自由作辯解，考慮案情及潛在風險，判監18個月，因被告認罪減刑至12個月。

警方網上巡邏時發現被告帳號

案情指，警方在網上巡邏時發現被告的Facebook帳號「Holy Raymond」，頭像是「天滅中共 天佑香港」的圖片，涉案時間共發布了53則涉案貼文。警方在2025年11月29日拘捕被告，被告在警誡下承認發布和轉載貼文，稱他有發表的言論自由。

案件編號：WKCC 125/2026