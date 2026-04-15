無業漢涉2019年衝突脫罪　控方指他當日有裝備　上訴庭令需重審

旺角2019年11月發生警民衝突並有人堵路，在現場被捕的一名無業漢，2021年經審訊後，被裁非法集結及違反禁蒙面法罪名不成立。律政司兩年半後提出上訴，今（15日）在上訴庭指無業漢當時疑手持紅色螢光棒，管有防毒面罩和護目鏡等，認為他當時是參與非法集結。上訴庭聽畢陳詞後，即裁定律政司上訴得直，推翻脫罪裁決，案件發還原審法官重審。



上訴人律政司，答辯人王若詩（46歲，無業）被控非法集結罪及違反禁蒙面法罪，指他於2019年11月10日，在旺角彌敦道與山東街一帶，連同其他人參與非法集結，並在非法集結中使用蒙面物品，即口罩。

答辯人王若詩2019年11月被捕，2021年經審訊裁脫罪，律政司2024年提出上訴，上訴庭2026年裁定他的案件需重審。(朱棨新攝)

王脫罪後超過兩年律政司提出上訴

區域法院法官葉佐文於2021年7月裁定王罪名不成立，律政司於2024年1月以案件呈述方式提出上訴。案件今由法官彭偉昌、張慧玲和譚耀豪審理。

指王當時有索帶及防毒面罩

律政司代表今陳詞指，片段顯示王若詩在非法集結現場附近出現，可支持整體證據。此外，他當時手持紅色螢光棒，並有索帶、防毒面罩和護目鏡等裝備。律政司一方續指，王在現場跑走，認為此舉可以把他和無辜的旁觀者區分。

辯方律師望法官考慮王曾跑向警員

代表王的律師陳詞時承認，王涉案時有揮動螢光棒，袋內亦有索帶、防毒面罩和護目鏡，有叠加效應。但希望法官考慮王曾經跑向警員。

官認為王明顯有參與其中

法官張慧玲指，王見到警員後便轉身離開。法官彭偉昌則指，王管有裝備，加上耳聞目睹，知道現場發生何事，明顯他是參與其中，質疑他是否走向警員有何關係。同時，王在原審時沒有作供，質疑原審時如何作出其他推論。

法官譚耀豪指，王或因不知道該處有警員，才跑向該處，答辯方回應指，也可能因他沒有參與非法集結。法官張慧玲繼而質疑，王曾經揮動螢光棒，是在帶領其他人，稱：「如果清白無辜，咪自己走。」

上訴庭即決定案件發還重審

上訴庭法官聽取陳詞後，裁定律政司上訴得直，推翻無罪裁決，案件發還原審法官重審，王准繼續保釋。而上訴庭將於兩個月內頒發判辭，解釋理據。

案件編號：CACC14/2024