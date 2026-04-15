斑馬線紅光裝置助減少交通意外　運輸署指行人衝「紅公仔」跌24%

運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置，安裝投射紅光的輔助裝置，並聘請了港大的學術團隊評估裝置在提升行人安全方面的成效。結果顯示，在安裝輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的數字減少約24%，交通意外數字在安裝期間及完成後亦有下降。



運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置安裝投射紅光的輔助裝置。（資料圖片／廖雁雄攝）

運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置安裝投射紅光的輔助裝置。（資料圖片／廖雁雄攝）

運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置安裝投射紅光的輔助裝置。（資料圖片／廖雁雄攝）

運輸署回覆立法會議員何敬康提問時指，署方於2023年11月開始在各區共100個行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口，安裝投射紅光的輔助裝置。工程已於2024年12月完成，採購及安裝開支達2,166萬元。而2025年全年電費開支約26萬元，維護開支則約10萬元。

署方聘請了港大的學術團隊評估裝置在提升行人安全方面的成效。結果顯示，在安裝輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的數字減少約24%；交通意外數字亦由2023年、安裝前的42宗，減至2024年、安裝期間的23宗。

署方指，現時100個安裝了輔助裝置的地點，已涵蓋2023年年底敲定選址地點時所有涉及行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口。署方會持續審視各路口的交通情況及資源狀況，並考慮在個別適切位置安裝輔助裝置。

新車輛領牌制度下 250未領車牌車輛取消登記

另外，運輸署自去年12月22日起實施車輛登記及領牌新制度，向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的三個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後，將相關證明文件交予署方，並取消登記。

運輸署回覆立法會議員黃國提問時指，截至今年3月中，署方已發出約1,500張通知書，當中涉及車主把車輛拆毀或永久送離香港後，將證明文件交予署方並取消登記數目約有250宗。