斑馬線紅光裝置助減少交通意外 運輸署指行人衝「紅公仔」跌24%
撰文：洪戩昊
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運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置，安裝投射紅光的輔助裝置，並聘請了港大的學術團隊評估裝置在提升行人安全方面的成效。結果顯示，在安裝輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的數字減少約24%，交通意外數字在安裝期間及完成後亦有下降。
運輸署回覆立法會議員何敬康提問時指，署方於2023年11月開始在各區共100個行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口，安裝投射紅光的輔助裝置。工程已於2024年12月完成，採購及安裝開支達2,166萬元。而2025年全年電費開支約26萬元，維護開支則約10萬元。
署方聘請了港大的學術團隊評估裝置在提升行人安全方面的成效。結果顯示，在安裝輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的數字減少約24%；交通意外數字亦由2023年、安裝前的42宗，減至2024年、安裝期間的23宗。
署方指，現時100個安裝了輔助裝置的地點，已涵蓋2023年年底敲定選址地點時所有涉及行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口。署方會持續審視各路口的交通情況及資源狀況，並考慮在個別適切位置安裝輔助裝置。
新車輛領牌制度下 250未領車牌車輛取消登記
另外，運輸署自去年12月22日起實施車輛登記及領牌新制度，向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的三個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後，將相關證明文件交予署方，並取消登記。
運輸署回覆立法會議員黃國提問時指，截至今年3月中，署方已發出約1,500張通知書，當中涉及車主把車輛拆毀或永久送離香港後，將證明文件交予署方並取消登記數目約有250宗。