七欖｜周五起啟德體育園開鑼　一文看清入場須知、交通及園內活動

年度國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行，30支國際勁旅將在主場館上演共72場精彩對決。今年更是「香港國際七人欖球賽」50周年，整個啟德體育園將有一系列多元化娛樂活動、音樂演出及球迷互動體驗慶祝。園方提醒觀眾，如想有最佳觀賽體驗，應留意以下要點。



年度國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行，30 支國際勁旅將在主場館上演共72場精彩對決。（啟德體育園提供）

今個周末（17日至19日），「香港國際七人欖球賽」將在啟德體育園舉行，園方指今年七欖盛會規模會全面升級，除於啟德主場館內上演連場精彩賽事外，亦將有一系列多元化娛樂活動、音樂演出及球迷互動體驗。

此外，今年的「瘋狂欖球周」亦新增了多項元素，活動由東營的「七欖球迷村」延伸至啟德體藝館、啟德青年運動場及啟德零售館，園區各處均設有不同的七欖主題體驗。

年度國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行，30 支國際勁旅將在主場館上演共72場精彩對決。（啟德體育園提供）

園方提醒觀眾，如想有最佳觀賽體驗，應：

1. 提前規劃行程：留意活動日交通安排，預先規劃到場及離場路線，並盡量使用公共交通工具出行；



2. 了解入場安排：請事先查閱入場指引及限制攜帶物品規定，並預留充裕時間進行安檢入場；



3. 有序進出場館：請按門票類別及現場工作人員的指示，有序進出場館。場內不設劃位，並將視乎現場情況實施人流管制措施；



4. 南看台入場安排：南看台只限年滿 18 歲的持票觀眾進入，先到先得；於人流高峰期的輪候入場時間或會稍長，請留意現場安排；



5. 遵守場地守則：請遵守場地規則，如有違規情況，園方或會要求相關人士離場。



年度國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行，30 支國際勁旅將在主場館上演共72場精彩對決。（啟德體育園提供）

禁帶水樽及容器入場 任何容量及有否附帶瓶蓋都屬違禁品

此外，入場人士亦需留意以下物品限制攜帶，包括任何外來飲品或食品（嬰兒食品及藥物除外）、任何球類、尺寸超過 35 x 20 x 30 厘米的手提袋、長傘等。此外，園方指因保安需要，今次球賽安排與演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器，不論是否附帶瓶蓋都不得帶入場內。入場人士亦應留意當日天氣情況，考慮穿着輕便舒適的服裝。

賽事期間，體育園一帶交通預期將較繁忙，觀眾應盡量乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。港鐵將加密屯馬綫的班次，應付乘客需求。專營巴士公司將於每日最後一場賽事完結後提供10條特別路線，前往港九新界各主要地區。

的士方面，啟德主場館的士上落客區將全面開放，啟德體藝館的士上落客區於賽事日下午4時起僅供落客。園內停車場只供預約或已購買泊車証的車輛使用。私家車於指定時段內可在啟德青年運動場落客，或於啟德沐和街指定地點上落客。

啟德體育園地圖。（啟德體育園提供）

南看台只限18歲或以上人士進入

園方亦提到南看台特別安排，指南看台是香港七欖最具代表性的觀賽區域之一，以熱烈氛圍及創意造型聞名，每年均吸引大批球迷聚集，繁忙時段人流亦相對集中，建議有意前往南看台的觀眾預留充裕時間提早到場。

南看台觀眾須經B閘口進場，並只限18歲或以上人士進入；入場時需掃描成人門票，入場人士或需出示身份證明文件以核實年齡。為確保安全及秩序，如南看台內人數達到上限，園方將暫停一般門票觀眾進入南看台，參加者需於B閘外指定等候區排隊，待有人離場後，按次序及現場工作人員指示進入南看台；如等候區人數已滿，排隊區將暫停開放。持「南看台通行證」人士則可經專用入口進入場館。

今年的「瘋狂欖球周」亦新增了多項元素，活動由東營的「七欖球迷村」延伸至啟德體藝館、啟德青年運動場及啟德零售館，園區各處均設有不同的七欖主題體驗。（啟德體育園提供）

七欖3日賽事期間，園區多處會有一系列精彩活動及表演：

1. 啟德主場館的開合式天幕，4月18及19日（星期六及日）將會打開，場內將有從韓流音樂到90年代舞曲現場音樂表演。



2. 設於東營的「七欖球迷村」，賽事期間將全日開放予所有持票人士，購買最新周邊商品、暢飲冰凍啤酒外，更能體驗豐富多彩的活動，包括籃網球、板網球。



3. 啟德體藝館於4月14及15日已上演首屆「香港輪椅五人欖球賽」。



4. 啟德青年運動場於4月16及17日上演國泰青年七人欖球邀請賽，同場亦新增「Primal Race」高強度功能性體能賽，於4月17至19日舉行。



5. 香港賽馬會「CHILL 級啟德體能節 2026」則於4月17至19日在啟德體藝館習藝坊及北斗園舉行，提供三天互動體育體驗活動。



6. 「Rugby Matters 研討會」於4月17日上午重返南看台，以「Making Sports Matter」為主題，匯聚約150名來自體育、媒體、市場推廣及贊助界的領袖，探討欖球運動、文化及商業合法交融。



7. 2026年「香港國際七人欖球賽運動醫學研討會」將重返啟德體育園舉行。

