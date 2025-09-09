2026年SSSDP將資助57個學士學位課程　學額比今年減少135個

教育局今日（9日）公布，在2026/27學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助8所專上院校共57個學士學位課程，提供4,781個學額，較今年（2025/26學年）減少了135個學額。不過課程總年度資助額維持不變。



當中，香港都會大學護理學榮譽學士（精神科）（應用學位課程）及職業訓練局－香港高等教育科技學院（THEi）屋宇設備工程（榮譽）工學士（應用學位課程）的學額分別被減少30個，是當中最多。



教育局今日公布，在2026/27學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助8所專上院校共57個學士學位課程，提供4,781個學額。（政府新聞網圖片）

教育局指，獲納入資助計劃的學位課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。

都會大學精神科護理學及THEi屋宇設備工程學額各減30個

課程總年度資助額維持不變 適用於符合資格新生和舊生

2026/27學年，實驗室為本課程與非實驗室為本課程的年度資助金額將維持不變，分別為81,450元及46,780元。應用學位課程在計算額外年度資助後，其總年度資助額亦將維持不變，實驗室為本課程為89,620元，非實驗室為本課程則為51,880元。

資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放，獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

資助計劃在2026/27學年的指定副學位課程及相關詳情，包括參與院校、副學位課程、資助學額和資助金額，將於稍後公布。