科學館推新展覽及35周年主題活動　能量穿梭機呈獻期間限定升級版

適逢成立35周年，香港科學館周五（17日）起推出兩個新展覽——「野外生態攝影年展」和「香港科學館35周年展覽」，以及能量穿梭機周年限定升級版、科學嘉年華及科幻電影放映等一連串活動。



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野外生態攝影年展推多項配套活動

在地下特備展覽廳舉行的「野外生態攝影年展」，展出倫敦自然歷史博物館第61屆「野外生態攝影大賽」的得獎照片，以獨特角度展現大自然的真貌，並揭示人類活動如何導致棲息地破碎化與全球暖化等問題，以喚醒大眾保育物種與守護環境的意識。

館方並將推出多項免費配套活動，包括展覽導覽、海洋公園動物護理員分享日常照顧和保育動物的工作、海事博物館專家講座、氣候變化與生物多樣性導賞團、九龍公園生態遊及工作坊等。

香港科學館35周年展覽以「樂在科學‧無限趣味」為主題，回顧自1991年成立以來的發展軌跡，呈現歷年經典展覽與活動。（政府新聞處圖片）

35周年展覽回顧科學館發展

科學館35周年展覽以「樂在科學‧無限趣味」為主題，回顧自1991年成立以來的發展，呈現歷年經典展覽與活動，展示科學館的首個機械人及解構「鎮館之寶」能量穿梭機的運作奧祕。展覽還設有AI互動照相亭，為參觀者製作有趣的紀念照片。

「能量X光影」旅程貫穿4層展廳

此外，能量穿梭機將於4月17日至29日，呈獻期間限定的「能量X光影」旅程。科學館與香港大學創新學院團隊攜手合作，精心製作橙、藍、綠、紫四色光球，在貫穿科學館4層展廳，高22米、全長1.6公里的軌道上奔馳流轉。四色光球靈感來自物理學中的四種基本粒子——夸克、輕子、規範玻色子及希格斯玻色子，展現物質與能量的交織。

另設科學嘉年華、科幻電影放映

其他精彩活動還包括周六（18日）舉辦的「科普遊樂園」，透過專人導賞、攤位遊戲和科學示範，讓參加者親身嘗試不同的科學實驗。4月18日及26日則有與電影節目辦事處合作的「未來啟視」活動，播放4套富啟發性的科幻電影，包括《太空奇兵‧威E》（2008）、《明日世界》（2015）、《鐵甲再生人》（1999）及《變種異煞》（1997）。每場放映後更會邀請科學教育工作者主持映後談，與觀眾一起探討電影背後的科學。