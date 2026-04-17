0班小一｜長洲錦江小學意見書不被教育局接納　2029/30學年起停辦

教育局早前宣布有15間官津小學派「0班」，其中一間為中華基督教會長洲堂錦江小學，該校2023年也曾獲派「0班」，後來開設「私家班」令招生人數達標，成功救亡，惟最終也難逃被殺校的命運。教育局回覆查詢表示，由於錦江小學沒有申請任何發展方案，而其就2026/27學年開辦小一班級數目的意見不被接納，根據現行政策，教育局將會於2029/30學年起停止向學校發放資助，而學校亦將停辦。



長洲錦江小學再次獲派0班小一。(資料圖片)

教育局表示，在審核錦江小學就建議的班級結構提交的意見時，已充份考慮該校就其區情（包括特定地區或校網區內的學位供求情況）、校情（如個別學校的特色）等特殊情況提交的進一步資料。在通盤考慮和平衡各項因素後，教育局決定不接納有關學校提交的意見。

當局指，於2025/26學年就讀小三至小六的學生，可繼續在該校完成小學課程。至於在2025/26學年就讀小一和小二的學生，教育局會提供學位安排支援服務，協助他們於2028/29學年後轉往其他公營學校升讀小五和小六以繼續小學課程。

就受影響的家長而言，教育局自三月中已逐一聯絡全部家長，解釋學校的情況和提供小一學位支援服務及相關資訊。家長可按他們的意願，選擇同一學校網、位於長洲的其他兩所公營小學。如家長屬意按機制透過統一派位甲部選擇位於其他學校網的心儀小學，或自行覓校，教育局亦會提供適切協助。大部分受影響家長已作出選擇。

當局指，長洲的其餘兩所公營小學在各級有足夠學位應付需求，供家長為其子女選擇留在島上就讀。如有需要，教育局會盡力為有關家長安排其參加小一派位子女的兄／姊於島上同一小學就學，以方便照顧。