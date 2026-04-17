今日新聞8分鐘｜上環7旬男遭刺傷｜宏福苑聽證會黃碧嬌：沒收利益

鴨脷洲工廈風雨中塌棚 3工人受傷 工友：突然間好大風嘭嘭聲！

今午（17日）黃色暴雨警告生效期間，天文台提醒可能有猛烈陣風襲港；下午約4時54分，鴨脷洲即發生塌棚傷人意外，利樂街2號海灣工貿中心有棚架倒塌，面積達20米乘30米，消防災難應變救援隊到場協助。意外中，3人受傷，當中兩名為途經的釣魚市民，一名食環外判垃圾收集站職員。

據了解，涉事大廈較早時外牆有石屎剝落，遂搭棚準備維修。一名工人向《香港01》透露，事發時橫風橫雨，驚聞巨響後即走出查看，已見棚架倒塌，「突然間好大風，我哋坐喺我舖頭都嘭嘭聲響‥‥‥打石湖，仲犀利過嗰啲咩颱風呀。」

黃碧嬌書面覆委員會兩收授權票：沒收取利益、基於與街坊長期互信

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃引述大埔南選區議員黃碧嬌部份書面回覆稱，她曾就宏福苑會議收授權票，當時沒有提供物資及收取利益。

沙田瀝源邨單位起火 濃煙席捲半空 疏散約200人

今日（17日）下午1時24分，沙田瀝源邨榮瑞樓有單位發生火警，驚動多人報案。消防接報出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，並且疏散約200人。約30分鐘後，人員於下午1時55分將火救熄，暫無受傷個案。網上圖片可見，濃煙席捲半空，消防向冒煙單位射水。人員正調查起火原因。

機場的士無打燈切線 七人車撞其車頭致凌空彈起呈45度險翻側

機場發生一宗涉及七人車及的士之交通意外，私家車司機受傷。網上流傳車CAM片段可見，一輛的士於機場客運大樓落客區準備開車，期間的士斷斷續續右走駛出，但忽走忽停、「迫力燈」時亮時熄。然而卻沒有亮起右方向指揮燈。

其時，當的士「兀」了些少右邊車頭出右邊線時，一輛白色掛有兩地牌的七人車，突然從右邊線從後駛至，直撞向的士右邊車頭。七人車頓時呈45度角向右彈起、左邊車輪凌空，所幸未有翻側，稍為衝前少許就已四平八穩貼回地面始停下，但部份零件被撞飛。至於的士則被推前，撞向左線停下的另一輛私家車車尾。

影片直擊｜屯門7歲男童迷路 闖輕鐵路軌奔跑 及時尋回交還家人

屯門有迷路男童闖輕鐵路軌。今日（16日）晚上近7時，警方接獲港鐵職員報案，指一名7歲男童，在輕鐵「市中心站」附近迷路。網上片段顯示，一名小童闖入輕鐵路軌後奔跑，情況驚險。

目擊者在網上發文指，小童在輕鐵屯門站闖入路軌，疑惑稱：「請問家長去咗邊？」翻查資料，輕鐵屯門站及市中心站，兩站距離約450米，猶幸男童迅速被尋回，警員將其安全送回住所與家人團聚。港鐵表示，事發時車務控制中心即時安排列車暫停進出車站，男童由職員帶回安全位置；港鐵呼籲家長應小心照顧其兒童。

港鐵10分鐘兩搶劫案│荔景美孚兩女車廂內被搶電話 賊人奪門逃去

港鐵車廂於10分鐘內先後發生兩宗搶劫案，兩名女子先後在荔景及美孚站的列車上，被人搶去手提電話，並在車門關上前奪門而逃。由於時間及地點相近，加上手法相似，警方正調查疑兇是否為同一人，同時將兩案合併調查，現正追緝一名年約30歲男子、蓄長髮，案發時身穿深藍色上衣及短褲。

上環商廈外79歲翁遭人用利器刺傷 警戴頭盔持盾牌追緝涉案男

上環發生傷人血案。今日（17日）上午11時17分，警方接報，一名老翁在永樂街33號中遠大廈外受傷，據報他被另一男子刺傷流血。救援人員到場為他治理，隨後清醒送瑪麗醫院。大批警員趕抵調查，追緝涉案男子。

傷者姓謝（79歲），手、背及腳傷，被疑兇用利器襲擊。港島總區反三合會行動組已接手跟進，正追緝一名年約50歲、案發時身穿白色上衣、黑色長褲、戴口罩的男子歸案。

英媒︰怡和擬收購長和旗下百佳 或與惠康合併

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和（0001）磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。

深圳羅湖凌晨突爆水管 水勢超大如｢洪水｣ 有商舖車輛被淹

4月16日凌晨，深圳特區報&讀特記者接到市民報料稱，羅湖區湖濱新村突發供水管爆裂，大量自來水噴湧而出，引發路面嚴重積水，不少居民家中停水。記者隨即趕往現場了解情況，現場搶修人員表示，此次水管爆裂約2700戶居民受到影響，主要分佈在愛國路到沿河北路一帶。目前，水務部門已經緊急關閉供水閥門，具體原因仍在排查中。

男子擅闖愛爾蘭機場 爬上機翼「斧頭狂砍」美軍C-130運輸機

據英國《衛報》報道，當地時間4月11日，因擅闖愛爾蘭香農機場（Shannon Airport）禁區並涉嫌使用工具損壞美國軍用飛機，愛爾蘭一名男子被捕。