大維修擬升格聘第三方監督　富善居民指助理解工程：加價唔係問題

大埔宏福苑大火後，有聲音指大部份業主及法團均缺乏工程知識。政府擬修例將大維修升格為一級小型工程，日後除了要聘請承建商，還須聘用第三方專業人士監工，業界反映會增加工程成本。有富善邨居民表示，如能幫助小業主理解工程，「加價唔係一個大問題」。



此外，政府擬加強巿建局「招標妥」服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」。有法團指不能百份百靠政府，會勤力做功課，要在名單內「精挑細選」。



富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

居民、法團均不知誰擔任RI 富善邨終止工程顧問合約

大埔富善邨在2018年收到驗樓令，市建局獨立顧問早前初步估算，大維修工程總費為1.63億元。去年8月「天嵐建築及測量顧問有限公司」以82萬元中標，取得工程顧問合約，不過有居民質疑「天嵐」質素欠佳。法團今日（18日）召開特別業主大會，以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約。（見另稿）

富善邨居民陳先生（化名）說，「天嵐」過往答問大會表現參差，「好多問題都答唔到」，且拒回應由誰擔任註冊檢驗人員（RI）。他指，屋苑管理涉不同專業議題，包括消防裝置及大維修工程等，惟很多業主及法團均沒概念。

與其一路畀佢錯落去，甚至造成另一單宏福苑事件，倒不如早啲止蝕，唔用一間有可疑嘅顧問公司，用人不疑、疑人不用，就係咁簡單。 富善邨居民陳先生（化名）

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

修例後須聘第三方監工 居民不介意工程加價

大埔宏福苑大火後，政府擬修訂《建築物條例》，建議將大型樓宇維修工程升格為一級小型工程，日後除了要聘請承建商，還須聘用第三方專業人士，提交訂明圖則和預防措施，以及監工計劃書，並由該名獨立於承建商的專業人士協助業主監工，換言之，大維修費用將會上調。

居民陳先生自言缺乏工程專業知識，經過宏福苑事件後，對承辦商有所擔憂。他說，如能幫助小業主理解工程、甚至避免圍標，「加價唔係一個大問題，除非係一個天價」。他又指，相比起1.63億大維修費，相信該筆費用只佔「很小的Percentage」。

他期望政府「落地」協助法團及業主，提高居民對屋苑及工程的認知，「唔需要好深入，有個概念已經可以幫到佢哋做判斷，但好多小業主連個概念都無。」

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

擬推加強版招標妥 法團稱不能百份百靠政府

此外，政府會加強巿建局的「招標妥」服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」，除考慮技術和人手要求、犯罪和紀律處分紀錄，顧問和承建商亦須通過警方和廉政公署的背景審查，才能納入名單並參與投標。

富善邨法團管委會委員黃小美表示，相信加強版招標妥有助保護業主和法團權益，又說法團對工程知識不及承辦商，故希望公開合約，讓熟悉工程的居民參與。另一委員黃清瑤說，不能百份百靠政府，會勤力做功課，要在名單內「精挑細選」，考慮公司背景、是否有不良紀錄等，同時向他人徵詢意見，了解承辦商質素。

富善邨現屆法團管委會委員黃清瑤、主席黃小美、委員陳德欣。（任葆穎攝）