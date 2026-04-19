馬會過去十年捐67億元支持體育　未來冀讓公眾廣泛接觸不同運動

馬會今日（19日）於「香港賽馬會社群日」表示，過去十年已捐款近67億元，在精英及社區層面支持體育發展；未來將繼續推動本地體育發展，讓盛事走進社區，並邁向專業及產業層面，全面配合政府推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展。



主禮嘉賓連同馬會董事和管理委員會成員祝酒慶祝「香港賽馬會社群日」舉辦成功。（馬會提供）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會主席廖長江（左）以及馬會行政總裁應家柏（右）合照。（馬會提供）

羅淑佩（前右二）於「香港賽馬會社群盃」賽事後，頒發獎盃予頭馬超開心的馬主胡超倫。賽事頒發的獎盃已有超過170年歷史，由收藏家雷剛捐贈，以表揚馬會對社會的貢獻。（馬會提供）

「香港賽馬會社群盃」頒獎禮合照。（馬會提供）

馬會主席廖長江：上個財政年度馬會回饋社會共391億元

本年度的社群日今日於沙田馬場舉行，吸引超過200名慈善及社區代表出席。馬會主席廖長江表示，社群日以體育為主題，彰顯馬會對本港體育發展的貢獻與堅定承諾。他指馬會透過獨特的綜合營運模式，提供世界級賽馬及有節制博彩，協助港府打擊非法賭博，以及透過稅款、慈善捐款及就業機會，為本港創造可觀的經濟和社會價值，建設更美好的社會。

他表示，上個財政年度，馬會回饋社會共391億港元，當中包括已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，旗下慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構，更是亞洲第一。

馬會主席廖長江。（馬會提供）

羅淑佩：「運動科研資助計劃」助提升運動員競爭力

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，馬會一直致力支持體育發展。在推動全民運動方面，推行「賽馬會好動城市計劃」，鼓勵市民建立恆常的運動習慣；在精英化和專業化方面，政府和馬會在2022年共同出資三億元設立「運動科研資助計劃」，透過運動科學及運動醫學研究，提升運動員在國際賽事中的競爭力；在推動體育盛事化方面，馬會亦贊助上屆全運會香港賽區4.5億港元。

她代表政府感謝馬會對體育發展的貢獻，並表示期待馬會和社會各界在未來繼續合作。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（馬會提供）

廖長江（中）與「賽馬會好動城市計劃」受惠者阿銳（右）和 「賽馬會好動城市計劃」合作夥伴代表謝少莉（左）合照。阿銳表示「賽馬會好動城市計劃」令他打破零運動習慣，大大改善了他的健康。（馬會提供）

馬會：未來以盛事為平台 支持多個「M」品牌體育盛事

馬會表示，未來將繼續與各界攜手為本港體育的發展藍圖出一分力。當中，馬會將以盛事為平台，讓體育文化深入社區，繼續透過支持多個「M」品牌體育盛事，並擔任其官方社區合作夥伴，讓更多市民，包括基層人士，參與其中、感受體育的魅力，促進社會共融。同時推出嶄新項目如「賽馬 × 欖球」活動，進一步提升盛事對本港經濟、國際形象及體育發展的效益。

馬會亦透過發展具標誌性的體育項目，積極營造社區運動氣氛，讓公眾更廣泛地接觸馬術、足球、籃球、高爾夫球及欖球等運動，深化市民對體育的興趣和素養。以上多元體育活動及支援項目，將有效協助青少年提升抗逆力、促進身心健康及強化社會凝聚力，從而培育正向價值觀。

此外，為完善體育發展生態系統，並推動本地體育的可持續發展，馬會將進一步提升體育機構在人才培育、企業管治及管理能力，從而創造更大社會效益，提高業界專業水平，促進精英及社區體育的發展。馬會期望透過上述措施，與政府及各界攜手合作，全面推動本港體育新發展，進一步鞏固本港作為世界級體育、娛樂及旅遊目的地的地位。