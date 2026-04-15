「快活星期三」首次聯乘十人欖球賽　羅淑佩稱有助鞏固盛事之都

香港賽馬會今早（15日）連同中國香港欖球總會及香港足球會，在跑馬地舉辦「香港足球會國際十人欖球賽」，夜晚再同場舉行「快活星期三」夜馬賽事，為跑馬地首個結合夜馬及十人欖球賽的活動。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席活動時表示，「賽馬 × 欖球」讓市民及旅客同時享受兩項世界級體育盛事，有助鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩於晚宴致辭時表示，「賽馬 × 欖球」讓市民及旅客同時享受兩項世界級體育盛事，有助鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。她表示，這次合作不僅限於體育層面，更體現各方在協作與創新的成果，以及致力將香港發展為全球體育旅遊目的地的共同決心。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）、馬會主席廖長江（中間）、馬會行政總裁應家柏（右二），連同欖總主席蒲敬思（右三）、港會會長兼馬會董事孔思和（左二）出席晚宴。（香港賽馬會提供）

馬會主席廖長江感謝香港特區政府持續支持香港賽馬運動，亦感謝欖總及港會攜手呈獻「賽馬 × 欖球」活動。他表示，賽馬與欖球是香港發展成為國際體育旅遊盛事之都的重要支柱；而浪琴香港國際賽事等旗艦盛事，聯同包括香港國際七人欖球賽在內的「M」品牌大型體育活動，有助提升香港的國際地位，推動旅遊經濟發展。馬會全力支持並致力作出貢獻，期待迎接更多來港旅客。

香港賽馬會今同中國香港欖球總會及香港足球會，在跑馬地舉辦「香港足球會國際十人欖球賽」，夜晚再同場舉行「快活星期三」夜馬賽事。（香港賽馬會提供）

今年馬會首度成為香港足球會國際十人欖球賽官方社區合作夥伴，並連續第五年擔任香港國際七人欖球賽官方社區合作夥伴。馬會指，今年透過在球迷村設置互動攤位、支持外展項目及青少年欖球比賽、派發門票予學生、長者及弱勢社群，料惠及超過12,000人。