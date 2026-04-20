荔景擬建升降機及行人通道系統往返悅麗苑　料花$1.9億3年完工

荔景悅麗苑入伙45載，居民需步行相等於7層樓高的136級樓梯，往返荔景站。路政署諮詢立法會，建議興建升降機及行人通道系統，預計耗資1億8,840萬元，財委會批出撥款後約3年完成。



路政署諮詢立法會，建議興建升降機及行人通道系統，預計耗資1億8,840萬元，財委會批出撥款後約3年完成。（立法會文件截圖）

位於荔景的悅麗苑，為首批居屋屋苑，於1981年落成，居民需步行相等於7層樓高的136級樓梯，往返荔景站。（資料圖片/黃偉民攝）

將興建升降機塔及高架行人通道

現時，市民需使用悅麗苑內一道約20米高，相當約7層樓高的136級樓梯往來麗祖路和荔景山路，以往返港鐵荔景站與賢麗苑、荔景邨附近一帶。路政署計劃在荔景山路興建1座高約26米及設有2部升降機的升降機塔、長約45米的有蓋高架行人通道，以連接升降機塔和麗祖路行人路，另外亦會興建行人通道連接現有行人天橋。

署方認為工程可改善上坡地區與港鐵荔景站之間一帶住宅、社區設施及運輸設施的暢達性，預計落成後每日有8,900人使用。由於需要在三段斜坡上施工，為加快工程進度將採用「組裝合成」的升降機塔及有蓋高架行人道，預計工程費用為1億8,840萬元。

位於荔景的悅麗苑，為首批居屋屋苑，於1981年落成，居民需步行相等於7層樓高的136級樓梯，往返荔景站。（Google Map 截圖）

位於荔景的悅麗苑，為首批居屋屋苑，於1981年落成，居民需步行相等於7層樓高的136級樓梯，往返荔景站。（Google Map 截圖）

工程範圍內約有99棵樹，其中24棵會被保留，移走約75棵並非具特別價值樹木。路政署會在擬議工程計劃加入植樹建議，包括種植約 59 棵新樹和 360 叢灌木作補償。另外亦須收回1個私人地段內的土地，面積約564.9平方米。