富家子偽造文件奪父母持逾2億物業公司　稱已破產　望與父母修好

「電筒大王」沈漢深夫婦以公司持逾2億元物業，惟其長子涉偽造文件撤換了他們的董事身份，更把部份物業用作抵押借款逾2661萬元。沈的長子沈俊文，今(20日)在區域法院承認5項欺詐罪。案情透露，沈漢深夫婦因幼子的業務需現金周轉，父母欲助幼子並準備用九肚山物業作抵押借款時，始發現公司已遭長子奪走。長子求情時稱，他現已破產，而更淪為無家可歸，希望能與父母修好。暫委法官鄭念慈把案押後至5月7日下午判刑，被告需還押以候其背景報告。



被告沈俊文，57歲，承認5項欺詐罪，他在2023年4月至11月期間，多次提交偽造文件，撤換父母董事身份，委任沈俊文及另一人為新董事，並在周年申報表中聲稱沈俊文是公司唯一股東。

被告沈俊文在區域法院承認5項欺詐罪。(黃浩謙攝)

案情指被告曾用父母公司所持，3個於西貢匡湖居的物業申請按揭貸款。

被告父母以公司持8物業4車位

案情指，被告的父親沈漢深及母親陳玉清，在1992年為為投資物業，成立集信國際有限公司，該公司由被告父母全資擁有，持有8個物業及4個車位，包括：何文田嘉福苑單位連車位、西貢匡湖居3個單位、尖沙咀星光行2個單位、沙田九肚山沙田小築單位連2個車位，及九龍塘根德閣單位連車位，估計市值為港幣2.28億元。該公司除持有物業並無其他業務。

沈氏夫婦為幼子申請借款揭發

沈氏夫婦有3名子女，除被告外，另有一子一女，女兒任公司秘書，掌管公司印章。2023年11月，沈家幼子因業務需要資金周轉，父母遂申請用九肚山物業以申請按揭時被拒，夫婦始發現他們已非集信的公司董事，查冊後再發現部份物業已被申請按揭貸款。

2023年申請更改公司秘書及董事

公司註冊處紀錄顯示，被告於2023年4月27日至11月21日期，曾間提交4份文件更改公司秘書及董事，委任被告及一名叫陳凱琳的人代替其父母為新任董事；周年申報表顯示被告是唯一股東。

押西貢匡湖居3單位借2661萬

被告又在相關期內，將公司持有於西貢匡湖居3個單位，押給5間財務公司，並借取7筆共達2661萬元的貸款。被告申請貸款時，亦附上集信賣方成交單據、轉讓文書、董事會會議紀錄以及董事證明書等，當中內容看來列明被告以代價港幣1元，向其父母各購買一半公司股份，文件看來由被告及父母簽署，被告又簽署貸款協議並蓋有看來是公司印章。

被告借款還債後餘款存個人戶口

被告借取2661萬元後，把約600萬元用作償還公司原有貸款，又償還了1筆港幣500萬元的貸款，其餘大部份款項存入他恒生銀行或中國銀行的戶口，其中82萬元轉帳予陳凱琳。被告父母及胞妹向警方確認該些案文件均虛造，他們從未簽署或蓋印。被告同年12月12日被捕。

被告奪款投資現已破產

庭上透露，沈漢深夫婦現居加拿大。辯方求情指，被告已婚並育有3名子女，被告出於貪念犯案，他奪款用作投資，現已破產。被告身為長子，原可承繼千億家財，因本案而一無所有，亦無家可歸，只能寄居友人家中，他現坦白認罪，希望能與父母重修舊好。

案件編號：DCCC1144/2024