水務署前分判商竣才交假報告騙460萬服務費　董事等4人最高囚21月

廉政公署今日（18日）公布，水務署前分判商竣才工程有限公司，向水務署提交載有虛假資料的配水庫巡查報告，誘使署方兩年間發放服務費共約460萬元，涉及竣才一名董事及3名僱員，4人早前承認共兩項串謀詐騙罪名，今日被區域法院判入獄14個月至21個月。廉署亦已向法院申請充公董事劉浩基在本案涉及的犯罪得益。



廉署11月18日公布，竣才工程有限公司向水務署提交載有虛假資料的配水庫巡查報告，誘使署方兩年間發放服務費共約460萬元，4名被告被判入獄14個月至21個月。（資料圖片）

竣才唯一董事兼股東判囚21個月 其餘3人任職文員及雜工

廉政公署公布，被告劉浩基現年45歲，為竣才工程有限公司唯一董事兼股東，被判囚21個月；被告李穎圖現年34歲，為竣才時任文員，被判監禁18個月。被告郭家禧及郭家祺，二人現年41歲，為竣才時任雜工，分別被判入獄19個月及14個月。

廉政公署早前已向法院申請充公涉案董事劉浩基的犯罪得益。（資料圖片／黃浩謙攝）

法官︰損害公眾利益及牽涉公共安全議題 罪行非常嚴重

4人早前承認共兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉政公署早前已向法院申請充公劉浩基在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊訂於明年2月13日進行。

法官譚思樂判刑時稱，被告串謀詐騙政府部門，損害公眾利益及牽涉公共安全議題，罪行性質嚴重，因此分別以入獄24至33個月作為量刑起點，但考慮到各被告認罪及其他求情因素，遂將4人的刑期分別扣減至14至21個月。