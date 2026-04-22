八達通Call車易今推出　即彈8折券　車費計算、付款方法一文看清

【八達通／網約的士／Call車易】八達通本地版「Call車易」平台今日（22日）起正式推出。平台整合了全港五支的士車隊，以及多個網約的士平台，提供車型包括普通4座或6座、豪華車、特大行李車等，合計提供8,000輛的士。



八達通4月22日推出本地版「Call車易」平台，整合全港五支的士車隊。（資料圖片/夏家朗攝）

八達通早前推出「Call車易」平台，只提供境外召車功能，涵蓋多個港人熱門旅遊目的地，包括新加坡、馬來西亞、泰國、越南及日本等。而香港本地版「Call車易」平台今日正式推出，整合全港五支的士車隊、多個本地網約的士平台，以及提供無障礙車輛服務的社企平台。

登入「Call車易」App會彈出八達通8折（最高減20元）優惠券

如要使用「Call車易」，打開「八達通APP」首頁即見「Call車易」圖標，輸入上車和下車地點後，便可選擇4人「經濟型」的士、6人的「商務型」或「豪華型」等。值得一提，今日登入「Call車易」App，會彈出八達通8折（最高減20元）優惠券。

（八達通call車易app截圖）

九龍塘往尖沙咀碼頭 「Call車易」經濟型平台車費介乎$82至$106

以今午九龍塘站召車往尖沙咀碼頭為例，在「經濟型」選項有樂行及BigBoss兩支的士車隊可選，亦有CALL的及的神兩個叫車平台共4個選項，車費由82元至106元不等；至於6人的士「豪華型」，亦有3個平台選項，車費介乎113元至130元。

比街截貴17%至50%不等 車費與Uber Taxi非按錶收費預約行程相若

對比一般街截車程，九龍塘站往尖沙咀碼頭車費約為70元，「Call車易」「經濟型」以此相比，貴17%至50%不等，而Uber Taxi非按錶收費的預約行程，同一時間選搭收費為90元左右，與「Call車易」載列的平台價錢相若。

今午九龍塘站召車往尖沙咀碼頭為例，在「豪華型」（6人的士）選項有樂行及BigBoss兩支的士車隊可選，亦有CALL的叫車平台共3個選項，車費由113元至130元不等。

今午九龍塘站召車往尖沙咀碼頭為例，在「經濟型」選項有樂行及BigBoss兩支的士車隊可選，亦有CALL的及的神兩個叫車平台共4個選項，車費由82元至106元不等。

選擇好車型、車隊、價錢後，乘客可選擇付款方式，包括手機版八達通、八達通銀包，或實體八達通卡。

型包括4座／6座的士、豪華的士、特大行李的士、無障礙的士等，各平台規模合計8,000輛的士。（資料圖片/夏家朗攝）

八達通Call車易服務功能可在哪找到？

八達通用戶可於八達通App內的旅遊頁面，或在快捷功能中的全部功能選項，選擇交通服務，便可找到八達通Call車易服務。

需要確定你八達通App已更新至最新版本，並預先登記成為八達通銀包用戶，便可使用八達通Call車易服務及輕鬆以八達通餘額支付車資。

支付預約車資方法

市民可以八達通銀包、八達通（包括實體八達通及手機八達通）支付車資。

用戶只要輸入起點及終點，系統將提供不同車型的「一口價」。（資料圖片/夏家朗攝）

確認「一口價」後再用八達通預付車費 若實際車費較低將退回差額

實際操作方面，就像境外版「Call車易」或內地的網約車平台，用戶只要輸入起點及終點，系統將提供不同車型的「一口價」，不同之處是確認可選擇八達通、手機八達通或八達通錢包預先付款。

若預付車費比實際車費高，系統將會即時退回差額，若乘客取消行程也會即時退款，視乎不同的支付方式，用戶可在手機程式拍卡取回差額，或是由系統自動退回八達通手機程式內。

八達通4月10日舉行記者會公布推出本地版「Call車易」平台。（資料圖片/夏家朗攝）

車資計算方法



當輸入行程的上車點、目的地並預約行程時，系統會按照該區當時的車輛供求情況、安排車型、預計行程的行車時間及距離計算即時定價。即時定價會於Call車易頁面上顯示。如途中產生的公路費、隧道費等，均不包括在預計行程預付費中。最終行程結束時車資不一定是預付時所收取的車資。



車資會以多退、少補的機制，透過八達通App 通知用戶：

1. 退款（即預付車資付多了需退回）或；

2. 重新以八達通付款補回不足的車資（少補）



召車期間遇到任何問題可聯絡八達通客服處理

八達通早前舉行記者會曾透露，系統將根據用戶定位及預設選項，尋找各平台車隊中最接近用戶的車輛，列出車型及收費等資訊供用戶揀選。若用戶召車期間遇到任何問題，可在系統中聯絡八達通客服，再轉交由的士車隊以解決事件。