2元乘車「樂悠咭」研開發手機版　附防偽身份識別功能打擊違規

享用2元乘車優惠時必須使用的長者「樂悠咭」，政府今天（22日）透露正研究開發手機版，將具備可靠的防偽及身份識別功能，以便核實身份杜絕違規，同時要達到技術規格及系統配套等要求。



60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

勞工及福利局局長孫玉菡回覆民建聯議員林琳書面質詢時表示，政府一直留意2元優惠受惠人士對電子服務的需求，並持續與八達通公司及各公共交通營辦商研究開發手機「樂悠咭」的可行方案。

60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）（「八達通」網頁圖片）

他說，推行手機「樂悠咭」須滿足多方面要求，包括必須具備可靠且有效的防偽及身份識別功能，以便執法人員和公共交通營辦商的前線職員有需要時可快捷地核實乘客身份，杜絕違規使用。

60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（「八達通」網頁圖片）

此外，手機「樂悠咭」須便利長者及合資格殘疾人士使用，以及配合公共交通營辦商的營運需要。政府會繼續與各相關機構探討開發手機「樂悠咭」，仔細研究其中可能涉及的執法、技術規格及系統配套等事宜，務求在便利受惠人士和防止濫用之間取得適當平衡。

預計未來五年達到 60 歲而符合資格申請「樂悠咭」的新增香港居民。（立法會文件）

截至二月底，「樂悠咭」申請共有約 268 萬宗，當中約 129 萬宗的申請人為 60至64 歲，約 139 萬宗屬 65 歲或以上。孫玉菡指政府並不掌握上述香港居民使用手機八達通的數字，或「樂悠咭」持有人在申請前曾長期使用手機八達通的數字。