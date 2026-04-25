新紮師兄｜前木球「世一」及策騎員考警隊　指運動員當差有優勢

警察學院今日（25日）舉行結業會操，其中兩位畢業生是前運動員。學警葉浩文是木球港隊成員，現時世界排名第二，更於2024-25年度排世界第一。見習督察范婕妍則曾於英國擔任策騎員三年。



他們不約而同認為，運動員投考警隊有優勢。葉浩文指，運動員體能好，在學院要應付的東西較少；而范婕妍則指，警隊有很多計劃幫助運動員轉型，呼籲有志考警隊的運動員勇於嘗試。



學警葉浩文（左）、見習督察范婕妍（中）及學警歐陽奕鳴（右）為今日畢業的新紮師兄及師姐。（梁鵬威攝）

葉浩文是木球港隊成員，現時世界排名第二，更於2024-25年度排世界第一。（梁鵬威攝）

范婕妍曾於英國擔任策騎員三年。（梁鵬威攝）

現木球「世一」葉浩文：運動員生涯磨練紀律、冷靜、責任感及領導才能

學警葉浩文是木球港隊成員，他自中學時期,我已開始接觸木球運動，曾多次代表香港參與國際賽事，現時世界排名第二，他曾於2024-25年度排世界第一。他指，運動員生涯磨練了他的紀律、冷靜、責任感及領導才能；他亦曾擔任中學木球教練，教學期間體會到真正的成功並非取決於個人成就的高低，而是能否讓身邊的人共同進步。

他曾在機場工作，當時與一些前警務人員共事，聽他們講述了不少當年工作的經歷；加上希望將在運動場上培養的正確價值觀延伸至社會，所以便投考警察，希望將在運動場上培養的正確價值觀延伸至社會，以另一種方式服務他人。

葉浩文指，運動員生涯磨練了他的紀律、冷靜、責任感及領導才能。（梁鵬威攝）

葉浩文說，警校訓練固然艱苦，但對他而言，「猶如世界賽最後一輪的考驗。步操、體能訓練、戰術演練和法律考核，每一項均是對極限的挑戰，」然而，這對他而言，不會感到陌生，「因為十二年的運動員生涯，教會我在壓力下保持冷靜，在疲憊時堅持到底，在關鍵時刻作出正確判斷。」

運動員好有優勢，例如體能好好。嚟到學院，已經可以應付咗大部分，可以專心其他方面嘅嘢。 學警葉浩文

與其他運動不同，木球員生涯較長，所以成為警員並不代表他要放棄木球。他指，未來他會在空餘時間繼續打木球。他說回顧這11年來的運動生涯，所學到的不僅是技術，更是一種「與同行者共進退」的精神。「世界第一並非終點，而是一種提醒，提醒我應加倍努力，將個人經驗轉化成對團隊、對社會的貢獻。」

葉浩文指，未來他會在空餘時間繼續打木球。（梁鵬威攝）

港大土木工程畢業生因喜愛馬匹 赴英擔任策騎員三年

見習督察范婕妍則曾於英國擔任策騎員三年。她畢業於港大土木工程系，本着對馬匹的熱愛，她畢業後遠赴英國，投身競爭激烈的賽馬行業，成為一名策騎員。她曾意外被馬匹踢至肋骨骨裂，身體痛楚與心理壓力令她萌生放棄念頭，但最終她也選擇堅持。這段經歷鍛鍊了她的心理質素。

范婕妍（中）畢業於港大土木工程系。本着對馬匹的熱愛，她畢業後遠赴英國，投身競爭激烈的賽馬行業。（梁鵬威攝）

范婕妍說，運動員生涯短暫，也要考慮未來的職業。因為嚮往未知，加上有家人因未達體能要求而無奈放棄警察夢；所以她投考警隊，同時滿足自己追求刺激的心，以及一圓家人未竟之夢。

警隊有好多唔同嘅計劃幫運動員轉型。我覺得最緊要唔好怕試，試咗就會發覺人生有好多唔同可能性。 見習督察范婕妍

范婕妍形容警務工作如同賽馬，充滿變數與未知。「無論是案件調查、突發事故或大型行動，形勢總會不斷變化。正如策騎員必須在高速中掌控節奏，在壓力下也能保持冷靜，迎難而上，不斷追求更高標準。」她說這份精神是她從馬場帶到警隊的信念，也是支撐她守護社會安全的初心。