ADHD大專生展體育才能　赴台參加手綿球賽奪季　稱上天關門亦開窗

教育局今日（23日）頒發「自資專上教育基金」獎學金。其中一名獲獎者曾子晉自幼有專注力不足及過度活躍症（ADHD），中學時難以應付學業及公開試。與此同時，他比其他人更好動，激發他的體育潛能。



他小學起接觸各類運動，包括小眾運動手綿球，之後他更成為手綿球的香港隊隊員。他上月赴台灣參加交流賽，在個人賽取得季軍成績，令他印象深刻。回想自己的成長經歷，他說：「上天關咗我一道門，但其實佢都開咗一扇窗畀我。」



教育局今日（23日）頒發「自資專上教育基金」，曾子晉（右二）及劉政希（右一）是其中兩名獲獎者。（賴卓盈攝）

有ADHD及讀寫障礙 難以背誦課本知識

獲「展毅獎學金」的曾子晉是嶺大持續進修學院學生，就讀運動教練及領袖學高級文憑課程。他自小患有ADHD及讀寫障礙，難以背誦課本知識。

玩手綿球 感球速多變、刺激感更大

與此同時，他比其他人更好動，自小接觸各類運動，包括籃球、足球、田徑，還有小眾運動手綿球。其中手綿球球速多變，刺激感更大，尤獲他喜歡。他之後考獲一級教練牌，成為港隊成員，不過他笑說之所以通過選拔，可能是因為「呢項運動冇咩人玩……」

曾子晉（右）在台灣的國際交流賽中取得季軍。（香港手綿球總會網站）

赴台比賽被拆開單獨作賽：咁輸咗冇得賴第二個人

手綿球在港不算普及，運動員人數不多，曾子晉其中一名隊友，就是他小學時的教練。球隊早前赴台比賽，子晉原跟教練參加雙人賽，無奈因人數少，最終要拆開單獨作賽，他不禁有些擔心，「咁你輸咗就冇得賴落第二個人度……」

不過，他亦感謝隊友信任，讓他獨自上陣，最終他亦在比賽中取得季軍，是手綿球路上最深刻的一件事。他希望未來可從事運動或活動統籌相關的工作，發揮自己體能上的長處，「上天關咗我一道門，但其實佢都開咗一扇窗畀我。」

劉政希（左）獲才藝發展獎學金，曾子晉（右）獲展毅獎學金。（賴卓盈攝）

都會大學學生自小喜愛創造 發明「環保擳擳樽」

另一名「才藝發展獎學金」得獎者劉政希在都會大學就讀科學（STEM）課程。他自小喜愛創造各類發明，小學時因冲涼用太多洗頭水而被媽媽喝罵，他於是發明「環保擳擳樽」，在洗頭水的瓶上安裝膠樽蓋，防止每次擠太多，「好似小朋友或者老人家髮量冇咁多，就可以控制用量。」此外，他早前亦發明專為長者設置的人面識別排隊系統，未來或會與不同機構合作應用。

+ 1

教育局2011年設立「自資專上教育基金」，向非牟利院校全日制副學士或學士學生提供獎學金。計劃共有五項獎學金及獎項，分別為「卓越表現獎學金」、「最佳進步獎」、「才藝發展獎學金」、「外展體驗獎」及「展毅獎學金」。2025/26學年有約4,000名本地學生及約500名非本地學生獲獎。

教育局今日（23）日舉行頒獎典禮，署理局長施俊輝致辭時表示，香港高等教育享譽國際，本地大學在全球最國際化大學排名中名列前茅，不僅展現出香港高等教育的雄厚實力，更印證了政府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效。