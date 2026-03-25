中電4月燃料調整費每度電39.8仙　較3月升1.53%　自去年起首上調

中電宣布，4月1日起燃料調整費為每度電39.8仙，較3月現時的39.2仙上升了0.6仙，是事隔一年多後首次上調。連同基本電費，4月淨電費為每度電141仙。



圖為位於將軍澳的中電變電站。（資料圖片）

中電宣布，2026年4月1日起，燃料調整費為每度電39.8港仙。於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4港仙，而2026年4月的調整為每度+0.4港仙，所以燃料調整費為每度收費39.8港仙。

燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。據中電網頁，下月加幅來自天然氣價格變動，每度電燃料費調整較原預測的33.1仙升0.6仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙跌0.3仙；燃油則維持每度電0.6仙。

今次是自2025年一月以來，燃料調整費首次上升。連同基本電費，4月淨電費為每度電141仙。

2026年每月燃料調整費

2026年每月燃料調整費。（中電網頁圖片）

環境及生態局局長謝展寰今日在立法會回應議員質詢指，現時香港能源供應穩定。（立法會直播截圖）

環境及生態局局長謝展寰今日在立法會回應議員質詢指，現時香港能源供應穩定，政府會保持警覺，密切關注地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應情況，保障能源供應穩定。