馬灣東灣、蝴蝶灣、大浪灣三泳灘擬引市場營運　康文署邀交意向書

2025年《施政報告》提出，政府將以試點形式邀請市場營運沙灘，打造康樂休閒及水上活動場地。康文署今日（24日）邀請有興趣機構就3個指定泳灘，即荃灣區的馬灣東灣泳灘、屯門區的蝴蝶灣泳灘及南區的大浪灣泳灘提交意向書。



機構須提出發展建議、目標收益對象、預計使用者人數，以及相關業務如何推動地區旅遊等。康文署表示，所得意見和資料有助訂定相關場地的發展路向及未來營運細節，有興趣的機構須於6月18日或之前提交意向書。



大浪灣泳灘。（資料圖片)

屯門蝴蝶灣泳灘。（資料圖片/蔡正邦攝）

馬灣東灣泳灘。（康文署網站）

康文署表示，計劃委聘一間或多於一間營辦商， 向其批出為期不少於三年的經營權。如有關營辦商表現良好，經營權可獲延長多三年。

營辦商須在指定泳灘提供商業增值服務 舉例如「粉絲」見面會等

有關營辦商須在指定泳灘舉辦水或沙灘運動及康樂休閒活動，或擴闊場地使用用途，例如游泳、獨木舟、沙灘排球、堆沙、露營、觀星等；加設陸上或水上活動設施；及提供商業增值服務、設施及活動，例如零售、餐飲、商業推廣活動、企業活動、「粉絲」見面會、沙灘嘉年華會等。

康文署提醒有興趣的機構，政府有意設立持續的監察系統，以確保泳灘的營運和管理符合公眾利益，並可能會引入關鍵績效指標以進行監察及維持優秀表現。

機構除了須在意向書回答是否有能力或興趣經營泳灘，原因為何，還要提出發展建議、目標收益對象、預計使用者人數、吸客策略，以及相關業務如何推動地區旅遊、泳灘的潛在機遇與挑戰等。邀請提交意向書的文件載於康文署網站，有興趣的機構須於6月18日或之前提交意向書。