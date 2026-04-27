運輸署智慧運輸平台3D模擬路況　助粉嶺繞道運組件防撞兼縮短工期

近年多個政府工程項目使用MiC組裝合成建築法，需運送大量建築組件至工地，但香港道路較窄、迴旋處多，同時路旁可能有臨時構建物，增加運輸難度。運輸署資助港大團隊推出「智慧運輸規劃平台」，以3D圖像模擬真實路面情況，並預演運輸過程，提前找出潛在的碰撞位，幫助工程團隊找出最佳的運送方法和路線，增加施工效率。



該技術亦運用於下月3日通車的粉嶺繞道（東段），運輸署指在運輸路線中找出4個碰撞點，令署方能提早調整路線，同時更精準派員到相關路段修剪樹木及搬遷構建物，縮短3個月施工期。



運輸署資助港大團隊推出「智慧運輸規劃平台」，以3D圖像模擬真實路面情況，幫助工程團隊找出最佳的運送方法和路線，增加施工效率。（賴卓盈攝）

以往運輸署在運送工務工程組件時，會使用二維地圖預演行車情況，但未必能完全反映路面實況，例如高架橋高度、路旁樹木生長情況等，署方派出人手測量運輸路線，但過程繁複，導致審核運輸方法的時間及成本增加。

運輸署智慧交通基金資助香港大學模塊組合建造實驗室推出「智慧運輸規劃平台」，項目利用三維點雲技術，只需一日便可記錄路面情況並以三維圖像反映，準確率達到5厘米。工程團隊在系統内輸入運輸組件的大小、運送方式等，便可模擬車輛運行的情況，幫助團隊找出潛在的碰撞位，從而分析最合適高效的路徑，及評估該運輸方法對現有交通流量的影響，加快審批效率。

粉嶺繞道（東段）使用預先拼接的高強度鋼材來興建行人天橋。（運輸署提供）

粉嶺繞道（東段）工程部分模組闊度達約7.8米，即使團隊傾斜擺放模組，闊度仍達7.3米。（運輸署提供）

這項技術亦引用於下月通車的粉嶺繞道（東段）。運輸署高級工程師唐鈞誠指，工程使用預先拼接的高強度鋼材來興建行人天橋，部份模組闊度達到約7.8米，而一般道路僅7.3米闊。即使團隊傾斜擺放模組，闊度仍佔整條道路，需要極度精準數據來規劃運輸方案。他指，團隊原本計劃經屯門皇珠路運送模組，但平台預測可能撞到旁邊的隔音屏障，團隊於是轉經青雲路，確保運送無礙。

「智慧運輸規劃平台」可以三維圖像反映路面實況，準確率達到5厘米。使用者輸入運送物件的大小等資訊，就可在系統中模擬運輸情況。（香港大學模塊組合建造實驗室提供）

圖示模擬貨車經屯門皇珠路運送模組，會撞到旁邊的隔音屏障。（香港大學模塊組合建造實驗室提供）

他表示，署方透過「智慧運輸規劃平台」，只找出路線的4個潛在碰撞點，倘根據以往的二維數據，則有20個潛在碰撞點，反映在技術幫助下，團隊可更精準派出人員修剪樹木或搬遷路旁建構物。最終團隊成功在12個晚上將40個模組送抵工地，為項目節省3個月的施工時間。