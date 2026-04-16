城大前副教授杜渡就賂賄經紀案上訴　城大指杜已非其校的教職員

城大經濟金融系時任副教授杜渡，被指在沙田租樓時簽下臨時租約後「撻訂」，並圖以 1,000 元賄賂地產代理要求代為隱瞞，以逃避支付違約費 1.6 萬元。杜因而被廉政公署控告提供利益罪，他早前在沙田法院被裁定罪成及被判囚4.5月。杜獲准保釋等候上訴，並於早前已向高等法院提出上訴。城大今回覆傳媒指，城大支持守法循規，對教職員行為操守有清晰指引，並指「來函所述人士已非城大教職員」。



上訴人杜渡， 48 歲，案發時是城市大學副教授，他就定罪及刑罰上訴。他被裁定一項向代理人提供利益罪成，指他於 2022 年 11 月 6 日，對美聯物業代理鍾芳宙提供 1,000 港元，要求鍾隱瞞他因違約而取消稍約的事實，被判監 4.5 個月。

被告杜渡原本是城大的副教授。

杜欲租沙田雲頂峰時撻訂

案情指，杜案發時在美聯經紀鍾芳宙陪同下，到沙田銅鑼灣山路18號壹號，雲頂峰的租盤「睇樓」。他「睇樓」後決定租住一單位，並簽下臨時租約。惟他同日稍後向鍾表示不租，並要求取消臨時租約，他並希望鍾「以對待朋友方式」處理，和表示「給你一千塊補償」，鍾拒絕時，鍾指杜曾稱還是較習慣內地的方式。

杜求情時曾稱受內地文化影響而犯案

杜求情時曾稱受內地文化影響而犯案，裁判官施祖堯卻指杜已來港多年，且賄賂罪在港屬嚴重罪行，認為杜即使沒有法律背景，亦應對貪污有一定認知，加上被告已來港定居多年，認為他難以用文化背景作為藉口。但施官准杜以2 萬元現金擔保等候上訴。

案件編號：HCMA122/2026