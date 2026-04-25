油價｜海關與消防今年展開18次聯合行動打擊私油　拘捕14人

中東局勢緊張，導致香港油價急升，私油活動增加。海關關長陳子達表示，政府非常重視非法加油活動，今年至今採取18次行動，檢獲約2萬公升未完稅汽油，有14人被捕及檢獲8輛將油缸改裝作入油的車輛，包括2輛私架車及6輛貨車。陳子達又指出，過往非法轉注油站集中在偏遠地方，現在已擴展到市區，惟不算普遍。



海關關長陳子達。（黃寶瑩攝）

陳子達：油價上升令走私燃油誘因大

陳子達出席電台節目時表示，油價上升，為走私燃油提供更大誘因，過往非法轉注油站集中在偏遠地方，現在已擴展到市區，但即使市區內的非法轉注油站，也是相對較少、不算普遍，認為海關採取連串執法行動，起了相當阻嚇作用。

他又稱，海關緊密與消防互通情報及合作打擊，於去年共採取25次聯合行動，今年至今則採取18次行動，檢獲約2萬公升未完稅汽油，有14人被捕及檢獲8輛將油缸改裝作入油的車輛，包括2輛私架車及6輛貨車。

非法入油「一單都嫌多」

陳子達強調，非法入油個案「一單都嫌多」，買賣私油同屬犯法，海關不但會檢控車主，亦會申請充公相關的私家車，令車主付出代價。而消防處方面亦考慮建議修例，以便有類似的執法權力，他表示，目前看到法庭判處刑罰絕少去到最高，但刑罰足夠，強調最重要是加強宣傳教育。

去年約2.6萬宗攜過多香煙入境個案

至於私煙方面，陳子達指這是海關面對棘手的工作之一，去年約有2.6萬宗透過陸路邊境口岸，攜帶超額香煙來港案件，違例情況相當嚴重，會繼續嚴厲打擊私煙流入本港。

他稱，不法分子運用不同方法，透過海、空、陸路等走私，形容是扭盡六壬，當中有案件是父母利用跨境學童販運私煙，將私煙放在子女的背包中，相信對有關小童會造成心理陰影，海關會加強偵查能力及宣傳教育。